Τραμπ: Ο Ερντογάν μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας - Real.gr

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε χθες Δευτέρα την πεποίθησή του ότι ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα μπορούσε να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον ομόλογό του της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά τη διάρκεια της συνόδου του Σαρμ ελ Σέιχ στην Αίγυπτο για την Ειρήνη στη Γάζα.

Το TRT World, μάλιστα, ανάρτησε βίντεο στο Instagram, στο οποίο φαίνεται ακριβώς πίσω από τον Ερντογάν ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

«Ο Ερντογάν διαθέτει έναν από τους ισχυρότερους στρατούς στον κόσμο. Είναι πολύ πιο ισχυρός από ό,τι αφήνει να εννοηθεί. Εχει κερδίσει πολλές συγκρούσεις, αλλά δεν θέλει να του αποδοθούν τα εύσημα. Θέλει να τον αφήσουν ήσυχο […]. Κάθε φορά που τον χρειάζομαι είναι εκεί για μένα» είπε μεταξύ άλλων ο αμερικανός πρόεδρος για τον τούρκο ομόλογό του, τον οποίο αποκάλεσε και «φίλο» του.

Ενδεικτικό είναι και το βίντεο που ανάρτησε το Clash Report, με τον Τραμπ να απευθύνεται στον Ερντογάν, λέγοντας «Ξέρετε πόσο σκληρός είναι αυτός ο άντρας; Μου αρέσει. Μου αρέσει».

