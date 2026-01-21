Τραμπ: Ο Καναδάς «υπάρχει χάρη στις ΗΠΑ», θα έπρεπε να είναι «ευγνώμων» - Real.gr

Quantcast
Τραμπ: Ο Καναδάς «υπάρχει χάρη στις ΗΠΑ», θα έπρεπε να είναι «ευγνώμων»
Τραμπ: Ο Καναδάς «υπάρχει χάρη στις ΗΠΑ», θα έπρεπε να είναι «ευγνώμων»

16:57, 21/01/2026


epa12667735 US President Donald Trump speaks during his special address at the 56th annual meeting of the World Economic Forum (WEF) in Davos, Switzerland, 21 January 2026. The 2026 summit, running from 19 to 23 January and held under the theme 'A Spirit of Dialogue,' brings together global political leaders, corporate executives, and scientists to address international challenges. EPA/GIAN EHRENZELLER

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε σήμερα από το Νταβός ότι ο βόρειος γείτονάς του, ο Καναδάς, «υπάρχει χάρη στις ΗΠΑ», μία ημέρα μετά την ομιλία του Καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ ο οποίος μίλησε για τη «ρήξη» της παγκόσμιας τάξης.

«Ο Καναδάς λαμβάνει πολλά δωρεάν πράγματα εκ μέρους μας, παρεμπιπτόντως. Θα έπρεπε επομένως να είναι ευγνώμων, αλλά δεν είναι. Είδα τον πρωθυπουργό σας (σ.σ. του Καναδά) χθες. Δεν ήταν πολύ ευγνώμων. Οι Καναδοί θα έπρεπε να είναι ευγνώμονες» επέμεινε ο Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ διαβεβαίωσε ότι θα κατασκευάσει τον «Χρυσό Θόλο», το αντιπυραυλικό, αμυντικό σύστημά του, το οποίο, όπως είπε «θα υπερασπίζεται τον Καναδά».

Εδώ και μήνες ο Τραμπ δηλώνει ότι θέλει να μετατρέψει τον Καναδά στην η 51η Πολιτεία των ΗΠΑ.

