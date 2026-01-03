Τραμπ: Ο Μαδούρο και η σύζυγός του μεταφέρονται στη Νέα Υόρκη - Real.gr

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες μεταφέρονται στη Νέα Υόρκη μέσω του αμερικανικού πολεμικού πλοίου Iwo Jima, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μαδούρο πιάστηκε αιχμάλωτος από ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ μετά από αμερικανική στρατιωτική επίθεση στο Καράκας και μεταφέρθηκε από ελικόπτερα στο Iwo Jima, ένα αμερικανικό αμφίβιο πολεμικό πλοίο στην Καραϊβική, για να μεταφερθεί στην Νέα Υόρκη, είπε ο Τραμπ μιλώντας στο Fox News.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι παρακολούθησε την επιχείρηση σύλληψης του Μαδούρο σε πραγματικό χρόνο από ένα δωμάτιο στο θέρετρό του στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα, μαζί με στρατηγούς.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι είχε καλέσει τον Μαδούρο να παραδοθεί πριν από μια εβδομάδα. «Μίλησα μαζί του ο ίδιος, αλλά του είπα, πρέπει να τα παρατήσεις. Πρέπει να παραδοθείς», είπε ο Τραμπ.. Ωστόσο, ο Μαδούρο αρνήθηκε, πρόσθεσε ο ένοικος του Λευκού Οίκου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε ότι έχουν απαγγελθεί κατηγορίες εις βάρος του Μαδούρο όσο κατά της συζύγου στη Νέα Υόρκη.

Η τύχη της κυβέρνησης Μαδούρο παραμένει άγνωστη.

Οι ΗΠΑ λαμβάνουν τώρα αποφάσεις για το τι θα συμβεί στη συνέχεια στη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Βενεζουέλας επέμεινε ότι ο Μαδούρο παραμένει ο ηγέτης της χώρας και απαίτησε την επιστροφή του.

Απαγγέλθηκαν κατηγορίες

Η υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Παμ Μπόντι ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες, θα αντιμετωπίσουν ποινικές κατηγορίες μετά την απαγγελία κατηγοριών εις βάρος τους σε δικαστήριο στη Νέα Υόρκη.

“Κατηγορίες απαγγέλθηκαν κατά του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες, στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης. Ο Νικολάς Μαδούρο κατηγορείται για συνωμοσία περί ναρκο-τρομοκρατίας, συνωμοσία για εισαγωγής κοκαΐνης, κατοχή πολυβόλων όπλων και μηχανισμών καταστροφής και συνωμοσία για κατοχή πολυβόλων όπλων και μηχανισμών καταστροφής κατά των ΗΠΑ”, δήλωσε η Μπόντι με ανάρτηση στο Χ.

Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, have been indicted in the Southern District of New York. Nicolas Maduro has been charged with Narco-Terrorism Conspiracy, Cocaine Importation Conspiracy, Possession of Machineguns and Destructive Devices, and Conspiracy to Possess… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 3, 2026

Οι ΗΠΑ θα «εμπλακούν πολύ έντονα» στη βιομηχανία πετρελαίου της Βενεζουέλας, δήλωσε επίσης ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας στο Fox News. «Έχουμε τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες στον κόσμο, τις μεγαλύτερες, τις σπουδαιότερες, και θα εμπλακούμε πολύ ενεργά σε αυτό», είπε.

Πρόσθεσε πως έχει καλή σχέση με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ και ότι η Κίνα δεν θα έχει πρόβλημα με την επιχείρηση στη Βενεζουέλα, γιατί «θα πάρουν πετρέλαιο».

Η επιχείρηση κατά του Μαδούρο στέλνει ένα μήνυμα, είπε, προσθέτοντας πως οι πιστοί στον Μαδούρο δεν θα έχουν καλό μέλλον αν παραμείνουν πιστοί στον συλληφθέντα πρόεδρο της Βενεζουέλας.

Τραμπ: Συνελήφθη ο Μαδούρο – Μεταφέρθηκε εκτός Βενεζουέλας

Αντιπρόεδρος Bενεζουέλας: Δεν ξέρουμε που είναι ο Μαδούρο – Υπ. Αμυνας: Οι ΗΠΑ έπληξαν κατοικημένες περιοχές, θα αντισταθούμε

Υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ: Ο Μαδούρο «θα λογοδοτήσει επιτέλους ενώπιον της δικαιοσύνης για τα εγκλήματά του»

Βενεζουέλα: «Θα νικήσουμε» δηλώνει ο υπουργός Εσωτερικών

Μυστήριο με την αντιπρόεδρο της Βενεζουέλας – Πηγές λένε ότι βρίσκεται στη Ρωσία