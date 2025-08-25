Τραμπ: Ο Πούτιν δεν συμπαθεί τον Ζελένσκι γι' αυτό δεν θέλει να συναντηθούντης Ουκρανίας - Real.gr

Ο Αμερικανός Πρόεδρος λέει ότι οι ΗΠΑ θα στηρίξουν την ασφάλεια της Ουκρανίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι δεν έχει συζητήσει συγκεκριμένες εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, αλλά είπε ότι οι ΗΠΑ θα υποστηρίξουν τη χώρα.

Οι πιθανές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό εμπόδιο για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τον πόλεμο στην Ουκρανία «μεγάλη προσωπική υπόθεση».

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι έχει μιλήσει με τον Πούτιν μετά τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο πριν μια εβδομάδα, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα τερματισθεί ο πόλεμος .

«Πιστεύω ότι θα τερματίσουμε τον πόλεμο», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες και ενώ το σχέδιό του να φέρει τους προέδρους της Ρωσίας και της Ουκρανίας κοντά στο ίδιο τραπέζι φαίνεται να βρίσκεται σε αδιέξοδο.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με το γιατί ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν θέλει να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Τραμπ απάντησε: «Επειδή [ο Πούτιν] δεν τον συμπαθεί [τον Ζελένσκι]».