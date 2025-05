Τραμπ: Ο Πούτιν έχει «τρελαθεί» τελείως - Real.gr

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκρινε χθες Κυριακή, μετά τις ρωσικές μαζικές αεροπορικές επιδρομές στην Ουκρανία με τουλάχιστον 13 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, πως ο ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν έχει «τρελαθεί» τελείως και προειδοποίησε πως οποιοδήποτε εγχείρημα να καταληφθεί «όλη» η Ουκρανία θα οδηγούσε στην «πτώση» της Ρωσίας.

«Είχα πάντα πολύ καλή σχέση με τον (πρόεδρο) Βλαντίμιρ Πούτιν της Ρωσίας, αλλά κάτι έχει πάθει. Έχει τρελαθεί τελείως», ανέφερε ο Ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social, επικρίνοντας ταυτόχρονα τον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, διότι «δεν κάνει καμιά χάρη στη χώρα του μιλώντας έτσι όπως μιλάει» και «καλύτερο θα ήταν να σταματούσε».

Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου:

«Πάντα είχα πολύ καλή σχέση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν της Ρωσίας, αλλά κάτι του συνέβη. Έχει τρελαθεί εντελώς! Σκοτώνει άσκοπα πολλούς ανθρώπους, και δεν μιλάω μόνο για στρατιώτες. Πύραυλοι και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εκτοξεύονται σε πόλεις της Ουκρανίας, χωρίς κανένα λόγο. Πάντα έλεγα ότι θέλει ΟΛΗ την Ουκρανία, όχι μόνο ένα κομμάτι της, και ίσως αυτό να αποδεικνύεται σωστό, αλλά αν το κάνει, θα οδηγήσει στην πτώση της Ρωσίας!», αναφέρει ο Τραμπ σε ανάρτησή του και σημειώνει «Αυτός είναι ένας πόλεμος που δεν θα είχε ξεκινήσει ποτέ αν ήμουν Πρόεδρος. Αυτός είναι ο πόλεμος του Ζελένσκι, του Πούτιν και του Μπάιντεν, όχι του «Τραμπ», εγώ βοηθάω μόνο στο να σβήσουν οι μεγάλες και άσχημες πυρκαγιές, που έχουν ξεκινήσει λόγω της κατάφωρης ανικανότητας και του μίσους».

