Τραμπ: «Ο Πούτιν ενδέχεται να έχει εδαφικές βλέψεις πέρα από την Ουκρανία» - Real.gr

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι είναι πιθανό ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν να έχει εδαφικές βλέψεις πέρα από την Ουκρανία.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά τη συμμετοχή του στην ετήσια σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Τραμπ τόνισε ότι είπε στον Πούτιν σε πρόσφατη τηλεφωνική συνομιλία τους: «Βοήθα με να καταλήξω σε μια συμφωνία μαζί σου» που θα τερματίζει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Στο περιθώριο της συνόδου ο Τραμπ συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας και είπε ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θέλει να τερματιστεί ο πόλεμος.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι σχεδιάζει να συνομιλήσει σύντομα με τον Ρώσο πρόεδρο με στόχο να βρεθεί λύση για το τέλος του πολέμου.

“I’m going to speak to Vladimir Putin, see if we can get it ended.”

Pres. Trump told reporters at the NATO summit that he thinks Ukrainian Pres. Zelenskyy would like to see an end to his country’s war with Russia when asked about the possibility of ceasefire discussions. pic.twitter.com/olrBSvpQC5

— ABC News Politics (@ABCPolitics) June 25, 2025