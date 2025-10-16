Τραμπ: Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Μόντι υποσχέθηκε πως θα σταματήσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία - Real.gr

Quantcast
Τραμπ: Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Μόντι υποσχέθηκε πως θα σταματήσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία
Τραμπ: Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Μόντι υποσχέθηκε πως θα σταματήσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία

04:30, 16/10/2025
Τραμπ: Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Μόντι υποσχέθηκε πως θα σταματήσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Τετάρτη πως ο πρωθυπουργός της Ινδίας, ο Ναρέντρα Μόντι, του υποσχέθηκε πως το Νέο Δελχί θα σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, αφού ο αμερικανός πρόεδρος επέβαλε τιμωρητικούς τελωνειακούς δασμούς σε ινδικά προϊόντα που εισάγονται στην αμερικανική αγορά.

«Ήμουν ενοχλημένος που η Ινδία αγοράζει (ρωσικό) πετρέλαιο και με διαβεβαίωσε σήμερα ότι δεν θα αγοράζει πλέον πετρέλαιο από τη Ρωσία», είπε ο ρεπουμπλικάνος στο Οβάλ Γραφείο, απαντώντας σε ερώτηση του Τύπου.

«Αυτό είναι μεγάλο βήμα εμπρός. Τώρα, πρέπει να πείσω την Κίνα να κάνει το ίδιο», πρόσθεσε.

Ο αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ακόμη πως «δεν μπορείς να το κάνεις αμέσως. Είναι διαδικασία, παίρνει λίγο χρόνο, αλλά σύντομα θα έχει τελειώσει».

Το Νέο Δελχί δεν έχει επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής.

Ο ινδουιστής εθνικιστής πρωθυπουργός Μόντι συναντήθηκε το Σάββατο με τον νέο πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ινδία, τον Σέρτζιο Γκορ, άνθρωπο του περιβάλλοντος του προέδρου Τραμπ, μερικές ώρες μετά την άφιξή του στην πρωτεύουσα του ασιατικού γίγαντα.

Ο αμερικανός πρόεδρος επέβαλε την 27η Αυγούστου επιπρόσθετους δασμούς 50% σε ινδικά προϊόντα που εξάγονται στις ΗΠΑ, εν είδει τιμωρίας για τις αγορές από την Ινδία ρωσικού πετρελαίου, καθώς κατά την Ουάσιγκτον έτσι χρηματοδοτεί τον πόλεμο που άρχισε ο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ινδίας.

Οι δηλώσεις του αμερικανού προέδρου καταγράφονται ενώ αύριο Παρασκευή αναμένεται να υποδεχτεί στον Λευκό Οίκο τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Θα πρόκειται για την τρίτη επίσκεψη του ουκρανού προέδρου στην Ουάσιγκτον αφού επέστρεψε στην προεδρία ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η Ουκρανία υφίσταται νέα σειρά ρωσικών πληγμάτων εναντίον ενεργειακών υποδομών.

Ο κ. Τραμπ είπε την Κυριακή πως θα μπορούσε να απειλήσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν πως θα στείλει στον ουκρανικό στρατό πυραύλους αμερικανικής κατασκευής τύπου Τόμαχοκ αν η Μόσχα δεν τερματίσει τον πόλεμο.

Ερωτηθείς σχετικά χθες, είπε πως ο ουκρανός πρόεδρος θέλει να «περάσει στην επίθεση» και πρόσθεσε πως ο ίδιος έχει σκοπό να «πάρει απόφαση για το ζήτημα αυτό» σύντομα.

Τραμπ: Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Μόντι υποσχέθηκε πως θα σταματήσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία

Τραμπ: Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Μόντι υποσχέθηκε πως θα σταματήσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία

04:30 16/10
