Τραμπ: «Ο Ζελένσκι δεν έχει τίποτα μέχρι να το εγκρίνω εγώ» - Real.gr

Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε ότι πιστεύει πως θα μπορούσαν να έχουν μια παραγωγική συνάντηση.

Ενόψει της συνάντησης που θα έχει το Σαββατοκύριακο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα στο Politico ότι ο Ουκρανός ηγέτης «δεν έχει τίποτα μέχρι να το εγκρίνω εγώ».

«Δεν έχει τίποτα μέχρι να το εγκρίνω. Επομένως, θα δούμε τι έχει», φέρεται να είπε στη συνέντευξη αυτήν, προσθέτοντας ότι πιστεύει πως θα μπορούσαν να έχουν μια παραγωγική συνάντηση.

Ο Ζελένσκι σκοπεύει να συζητήσει το εδαφικό, το κυριότερο αγκάθι στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, στη συνάντηση που θα έχει με τον Τραμπ στη Φλόριντα.

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι αναμένει πως «σύντομα» θα μιλήσει και με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν.

Λίγο νωρίτερα, ο Ζελένσκι συζήτησε τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις με τον πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ, ο οποίος τόνισε ότι είναι αναγκαίο να διατηρεί η πίεση στη Μόσχα.

Τηλεφωνική επικοινωνία για το θέμα είχαν το απόγευμα και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ με τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς και τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ, συμφώνησαν να συνεχίσουν να συντονίζουν τις ενέργειές τους με τους εταίρους και τους συμμάχους τους για την επίτευξη βιώσιμης ειρήνης στην Ουκρανία.