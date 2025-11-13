Quantcast
Τραμπ: Οι Δημοκρατικοί προσπαθούν να εκτρέψουν την προσοχή από τα λάθη τους με τα email του Έπσταϊν - Real.gr
real player

Τραμπ: Οι Δημοκρατικοί προσπαθούν να εκτρέψουν την προσοχή από τα λάθη τους με τα email του Έπσταϊν

01:30, 13/11/2025
Τραμπ: Οι Δημοκρατικοί προσπαθούν να εκτρέψουν την προσοχή από τα λάθη τους με τα email του Έπσταϊν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε σήμερα τους Δημοκρατικούς ότι επιδιώκουν να «εκτρέψουν την προσοχή» δημοσιοποιώντας μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παιδόφιλου Τζέφρι Έπσταϊν και προειδοποίησε τους Ρεπουμπλικάνους να μην πέσουν «σ’ αυτήν την παγίδα».

«Οι Δημοκρατικοί προσπαθούν να αναβιώσουν την απάτη γύρω από τον Τζέφρι Έπσταϊν, επειδή θα έκαναν τα πάντα για να εκτρέψουν την προσοχή από τα λάθη που έκαναν στο θέμα της δημοσιονομικής παράλυσης», υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

«Μόνο ένας πολύ κακός ή ηλίθιος Ρεπουμπλικάνος θα έπεφτε σε αυτήν την παγίδα», πρόσθεσε.

Στο Κογκρέσο ενδέχεται να οργανωθεί σύντομα μια ψηφοφορία ώστε να αναγκαστεί η κυβέρνηση να δώσει στη δημοσιότητα τα έγγραφα που έχει στην κατοχή της για τον Έπσταϊν, με τον οποίο ο Τραμπ ήταν κάποτε καλοί φίλοι.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Νέες αποκαλύψεις για το κύκλωμα ναρκωτικών: Οι φιλανθρωπίες και τα σόου εντυπωσιασμού - Πώς έφτασαν οι Αρχές στους ρασοφόρους

Νέες αποκαλύψεις για το κύκλωμα ναρκωτικών: Οι φιλανθρωπίες και τα σόου εντυπωσιασμού - Πώς έφτασαν οι Αρχές στους ρασοφόρους

23:44 12/11
Βορίζια: Άκουσα κάποιον να φωνάζει «τώρα θα δεις» και μετά να φεύγει - Τι είπε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού που εξερράγη η βόμβα

Βορίζια: Άκουσα κάποιον να φωνάζει «τώρα θα δεις» και μετά να φεύγει - Τι είπε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού που εξερράγη η βόμβα

22:10 12/11
ATLAS31- Κομήτης ή διαστημόπλοιο; Τι λέει η NASA;

ATLAS31- Κομήτης ή διαστημόπλοιο; Τι λέει η NASA;

13:00 12/11
Σέρρες: Στον εισαγγελέα οδηγούνται οι 30 αλλοδαποί που προκάλεσαν nεπεισόδια σε δομή μεταναστών

Σέρρες: Στον εισαγγελέα οδηγούνται οι 30 αλλοδαποί που προκάλεσαν nεπεισόδια σε δομή μεταναστών

23:11 12/11
Τέμπη: Σε απολογία καλούνται Τριαντόπουλος, Αγοραστός και 6 ακόμη κατηγορούμενοι για την αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος

Τέμπη: Σε απολογία καλούνται Τριαντόπουλος, Αγοραστός και 6 ακόμη κατηγορούμενοι για την αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος

22:20 12/11
Δημήτρης Κόκοτας: Η αλήθεια για το «εξιτήριο» και τα νεότερα για την υγεία του

Δημήτρης Κόκοτας: Η αλήθεια για το «εξιτήριο» και τα νεότερα για την υγεία του

12:45 12/11
Ολυμπιακός - Ζαλγκίρις 95-78: Εύκολη νίκη για τους ερυθρόλευκους υπό τη σκιά του τραυματισμού του Έβανς

Ολυμπιακός - Ζαλγκίρις 95-78: Εύκολη νίκη για τους ερυθρόλευκους υπό τη σκιά του τραυματισμού του Έβανς

23:13 12/11
Γκίζα: Ερευνητές εντόπισαν πιθανή κρυφή είσοδο στην Πυραμίδα του Μένκαουρ που μπορεί να κρύβει άγνωστη δομή

Γκίζα: Ερευνητές εντόπισαν πιθανή κρυφή είσοδο στην Πυραμίδα του Μένκαουρ που μπορεί να κρύβει άγνωστη δομή

19:24 12/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved