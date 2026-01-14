Τραμπ: Οι δολοφονίες στο Ιράν σταμάτησαν – Ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης - Real.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Οβάλ Γραφείο, σημείωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν ενημερωθεί πως οι εκτελέσεις στο Ιράν έχουν σταματήσει, καθώς κορυφώνεται η ένταση μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Την ίδια ώρα, πρόσθεσε ότι δεν υπάρχουν σχέδια για εκτελέσεις. «Μόλις έλαβα αυτή την πληροφορία», συμπλήρωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. «Δεν θα πραγματοποιήσουν εκτελέσεις, κάτι για το οποίο μιλούσαν πολλοί τις τελευταίες δύο ημέρες». Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι «αν συμβεί, θα είμαστε όλοι πολύ αναστατωμένοι».

Ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται ότι αναφέρεται στον Ερφάν Σολτανί, ο οποίος επρόκειτο να εκτελεστεί σήμερα, όμως κάτι τέτοιο δεν συνέβη.

CNN’s @KaitlanCollins: “On Iran, you said that the killing has stopped. Who told you that the killings have stopped there? And if it’s the Iranian regime — President Trump: “We — we have been — we have been informed by very important sources on the other side and they’ve said… pic.twitter.com/iAJfEOXk1e — Curtis Houck (@CurtisHouck) January 14, 2026

«Θα περιμένουμε και θα δούμε»

Ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ θα «παρατηρήσουν και θα δουν» πριν αποκλείσουν τη στρατιωτική δράση στο Ιράν.

Συγκεκριμένα, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος αρνήθηκε να αποκλείσει τη στρατιωτική δράση κατά του Ιράν, δηλώνοντας ότι, παρόλο που έχει ενημερωθεί ότι το Ιράν «δεν έχει σχέδια για εκτελέσεις», η κυβέρνησή του θα περιμένει και θα δει.

«Θα παρακολουθήσουμε και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση», είπε, προσθέτοντας ότι έχει λάβει «πολύ καλές πληροφορίες από άτομα που γνωρίζουν τι συμβαίνει».

Ιρανός ΥΠΕΞ: Έχουμε τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης, επικρατεί ηρεμία

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ανέφερε στο Fox News ότι η κυβέρνηση έχει τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης, καθώς οι αρχές προβαίνουν στην πιο σκληρή καταστολή διαδηλώσεων των τελευταίων ετών.

«Μετά από τρεις ημέρες τρομοκρατικών ενεργειών, τώρα επικρατεί ηρεμία. Έχουμε τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης», δήλωσε ο Αμπάς Αραγτσί.

Ερωτήθηκε για το μήνυμα που θα έστελνε στον Ντόναλντ Τραμπ και απάντησε ότι δεν πρέπει να επαναλάβει το λάθος που έκανε τον περασμένο Ιούνιο. «Ξέρετε, αν προσπαθήσετε μια αποτυχημένη εμπειρία, θα έχετε το ίδιο αποτέλεσμα. Ανάμεσα στον πόλεμο και τη διπλωματία, η διπλωματία είναι καλύτερος δρόμος».

Τουλάχιστον 3.428 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί στο Ιράν από την αρχή του κινήματος αμφισβήτησης της εξουσίας, ανακοίνωσε νωρίτερα η ΜΚΟ Iran Human Rights (IHR), η οποία έκανε επίσης λόγο για περισσότερες από 10.000 συλλήψεις.

Νωρίτερα, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι είχαν προειδοποιήσει ότι η αμερικανική επίθεση στο Ιράν ήταν πιθανό να εκδηλωθεί μέσα στις επόμενες ώρες.

Το Πεντάγωνο έχει προετοιμάσει επιλογές για στρατιωτική δράση

Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να έχει μετριάσει τη ρητορική του σχετικά με πιθανή στρατιωτική δράση των ΗΠΑ στο Ιράν, καθώς δήλωσε ότι του είπαν ότι «οι δολοφονίες στο Ιράν σταματούν».

Ωστόσο, οι προετοιμασίες για πιθανή επέμβαση βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με την αμερικανική τηλεοπτική εταιρεία NBC News.

Ο Τραμπ παρουσίασε την Τρίτη στην ομάδα εθνικής ασφάλειας τους στόχους με οποιαδήποτε στρατιωτική δράση των ΗΠΑ στο Ιράν.

Το Πεντάγωνο έχει πλέον προσαρμόσει τις επιλογές ώστε να ανταποκρίνονται στους στρατιωτικούς στόχους του, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και ένα πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με τις συζητήσεις, όπως ανέφερε το NBC News.

Ερωτηθείς σχετικά με το γεγονός ότι ο πρόεδρος έδωσε οδηγίες στους συνεργάτες του για τους στόχους του στο Ιράν, ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι «όλες οι επιλογές είναι στη διάθεση του προέδρου Τραμπ για την αντιμετώπιση της κατάστασης στο Ιράν».

Σύμφωνα με έναν δεύτερο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ ενημερώθηκε την Τρίτη για τον αριθμό των διαδηλωτών που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης για το Ιράν υπό την προεδρία του Τζέι Ντι Βανς και ζήτησε περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό.

Η Ευρώπη καλεί τους πολίτες να εγκαταλείψουν το Ιράν

Μία μετά την άλλη, ευρωπαϊκές χώρες, καλούν τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν το Ιράν.

Στην Ιταλία, η κυβέρνηση Μελόνι, μέσω του Υπουργείου εξωτερικών, ζήτησε από τους Ιταλούς πολίτες που ζουν στο Ιράν και είναι σε θέση να το πράξουν, να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Σε εξέλιξη βρίσκεται συνεδρίαση της μονάδας διαχείρισης κρίσεων, στην οποία συμμετέχουν ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, ιθύνοντες του υπουργείου Άμυνας και των υπηρεσιών ασφαλείας της χώρας, όπως και ο Ιταλός πρέσβης στο Ιράν και οι πρέσβεις στις χώρες της ευρύτερης περιοχής, με στόχο μια αναλυτική εκτίμηση των εξελίξεων.

Οι Πολωνοί πολίτες θα πρέπει να φύγουν από το Ιράν αμέσως, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

«Το Υπουργείο Εξωτερικών προτρέπει (τους Πολωνούς) να φύγουν αμέσως από το Ιράν και να αποφύγουν κάθε ταξίδι στη χώρα αυτή» ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Συνιστάται στους Ισπανούς που βρίσκονται στο Ιράν να εγκαταλείψουν τη χώρα, χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα μέσα», αναφέρει ταξιδιωτική οδηγία του ισπανικού Υπουργείου Εξωτερικών.

H Βρετανία τέλος έκλεισε την πρεσβεία της στην Τεχεράνη. «Έχουμε κλείσει προσωρινά την βρετανική πρεσβεία στην Τεχεράνη, η οποία θα λειτουργεί πλέον εξ αποστάσεως. Οι ταξιδιωτικές συμβουλές του Υπουργείου Εξωτερικών έχουν πλέον ενημερωθεί ώστε να αντικατοπτρίζουν αυτή την αλλαγή στην προξενική υπηρεσία», ανέφερε εκπρόσωπος της κυβέρνησης.

Το Ιράν απειλεί τον Τραμπ: «Αυτή τη φορά η σφαίρα δεν θα αστοχήσει»

Το Ιράν εξέδωσε ευθεία απειλή κατά της ζωής του Ντόναλντ Τραμπ, μεταδίδοντας φωτογραφία από την απόπειρα δολοφονίας του σε συγκέντρωση στην Πενσυλβάνια το 2024. Η εικόνα προβλήθηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση, συνοδευόμενη από το μήνυμα «Αυτή τη φορά, η σφαίρα δεν θα αστοχήσει».

«Η κρατική τηλεόραση της Ισλαμικής Δημοκρατίας μόλις ξεπέρασε την κόκκινη γραμμή. Μετέδιδε μια εικόνα του Προέδρου Τραμπ μετά από μια απόπειρα δολοφονίας (από το καθεστώς) μαζί με ένα μήνυμα που έγραφε στα περσικά: “αυτή τη φορά, η σφαίρα δεν θα αστοχήσει”», ανέφερε σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Αμερικανίδα δημοσιογράφος Έμιλυ Σρέντερ, η οποία συνεργάζεται με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Η Έμιλι Σρέιντερ είναι αμερικανοϊσραηλινή δημοσιογράφος και ακτιβίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα, με εξειδίκευση στις ισραηλινές και ιρανικές υποθέσεις.

Το Ιράν είναι έτοιμο να απαντήσει «με αποφασιστικότητα» σε κάθε επίθεση των ΗΠΑ ή του Ισραήλ, προειδοποίησε σήμερα ο ηγέτης των Φρουρών της Επανάστασης, κατηγορώντας αυτές τις εχθρικές χώρες ότι βρίσκονται πίσω από το κίνημα αμφισβήτησης, που συνταράσσει την Ισλαμική Δημοκρατία.

Σε μια δήλωση που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, ο Μοχάμαντ Πακπούρ κατηγορεί επίσης τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι είναι οι «δολοφόνοι της ιρανικής νεολαίας».

Η G7 απειλεί την Τεχεράνη με «πρόσθετα περιοριστικά μέτρα»

Οι υπουργοί Εξωτερικών των κρατών μελών της G7 δήλωσαν σήμερα «έτοιμοι για επιβολή πρόσθετων περιοριστικών μέτρων εάν το Ιράν συνεχίσει την καταστολή των διαδηλώσεων».

«Είμαστε βαθιά ανήσυχοι για τον μεγάλο αριθμό θανάτων και τραυματισμών», αναφέρουν οι ΥΠΕΞ της Γερμανίας, του Καναδά, των ΗΠΑ, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας και της Βρετανίας, καθώς και η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταδικάζοντας τις «δολοφονίες» και τις «αυθαίρετες συλλήψεις» διαδηλωτών στο Ιράν.

«Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι στην κλιμάκωση της βίαιης καταστολής» των κινητοποιήσεων, υπογραμμίζεται στην κοινή δήλωση με την οποία ζητείται από τις ιρανικές αρχές «να επιδείξουν μέγιστη αυτοσυγκράτηση».

Το Ιράν έκλεισε προσωρινά τον εναέριο χώρο του για τις περισσότερες πτήσεις

Το Ιράν κλείνει τον εναέριο χώρο του σε σχεδόν όλες τις πτήσεις, πλην των διεθνών και αυτών οι οποίες αναχωρούν από την Ισλαμική Δημοκρατία έχοντας εκ των προτέρων άδεια της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας της χώρας, ανέφερε μέσω X η εξειδικευμένη υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων FlightRadar24 χθες Τετάρτη (σ.σ. είκοσι λεπτά μετά τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας).

Η Τεχεράνη εξέδωσε NOTAM (σ.σ. notice to airmen, «ειδοποίηση προς τους ιπταμένους»), με ισχύ για κάτι περισσότερο από δυο ώρες, κατά την ίδια πηγή.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Associated Press, Reuters, AFP, Skynews, Guardian, CNN, BBC