Τραμπ: Οι ΗΠΑ κατέστρεψαν «προκυμαία» στη Βενεζουέλα που συνδεόταν με τη διακίνηση ναρκωτικών - Real.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Δευτέρα --σχεδόν εν παρόδω-- ότι οι ΗΠΑ κατέστρεψαν προκυμαία στη Βενεζουέλα την οποία χρησιμοποιούσαν σκάφη που η Ουάσιγκτον λέει πως εμπλέκονταν στη διακίνηση ουσιών, ανακοινώνοντας με αυτό τον τρόπο πιθανόν το πρώτο χερσαίο πλήγμα στο κράτος της Λατινικής Αμερικής αφότου άρχισε η αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία εν ονόματι της καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών, τον Σεπτέμβριο.

Η Ουάσιγκτον δεν σταματά να κλιμακώνει την πίεση στο Καράκας από το καλοκαίρι, επιδιώκοντας να αναγκάσει να εγκαταλείψει την εξουσία τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο, που η κυβέρνηση των ΗΠΑ κατηγορεί πως είναι επικεφαλής κυκλώματος εμπορίας ναρκωτικών.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν βομβαρδίσει από τις αρχές Σεπτεμβρίου δεκάδες πλεούμενα φερόμενων ως διακινητών ναρκωτικών –ανακοίνωσαν νέο τέτοιο πλήγμα χθες, με δυο νεκρούς «ναρκωτρομοκράτες» σε διεθνή ύδατα στον ανατολικό Ειρηνικό– σκοτώνοντας συνολικά, εξ όσων είναι γνωστά, τουλάχιστον 107 ανθρώπους στον Ειρηνικό και στην Καραϊβική.

Μέχρι σήμερα, η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει παρουσιάσει τεκμήρια που να αποδεικνύουν πως τα σκάφη που έγιναν στόχοι των πληγμάτων του στρατού της πράγματι ενέχονταν σε παράνομες δραστηριότητες. Αντιπολιτευόμενοι δημοκρατικοί, ειδικοί και ο ΟΗΕ αμφισβητούν τη νομιμότητα των επιχειρήσεων αυτών.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ επισείει επί μήνες την απειλή να διατάξει χερσαίες επιχειρήσεις εναντίον καρτέλ των ναρκωτικών στη Λατινική Αμερική, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί ως αυτό το στάδιο κάποια.

«Είχαμε μια μεγάλη έκρηξη σε παράκτια περιοχή όπου βρίσκεται προκυμαία στην οποία φορτώνονταν σκάφη με ναρκωτικά (…) Πλήττουμε όλα τα πλεούμενα και τώρα πλήξαμε την περιοχή (σ.σ. φόρτωσης)», που «δεν υπάρχει πια», είπε ο κ. Τραμπ σε δημοσιογράφους στην κατοικία του και ιδιωτικό κλαμπ του στο Μαρ-α-Λάγκο, όπου υποδέχθηκε χθες τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Δεν ξεκαθάρισε ποιος ακριβώς ήταν ο στόχος, πότε, πώς, ούτε από ποιον –τον στρατό ή την υπηρεσία κατασκοπείας– χτυπήθηκε. Ερωτηθείς αν επρόκειτο για επιχείρηση της CIA, ο ρεπουμπλικάνος απάντησε «δεν θέλω να σας το πω αυτό. Ξέρω ακριβώς ποιος ήταν, αλλά δεν θέλω να το πω».

Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN, επικαλούμενο πηγές του στην αμερικανική κυβέρνηση, ανέφερε πως επρόκειτο πράγματι για πλήγμα drone της CIA σε απομακρυσμένη προκυμαία σε παραλία της Βενεζουέλας κι ότι έγινε αυτόν τον μήνα.

Η ερώτηση τέθηκε από δημοσιογράφους έπειτα από αόριστη αναφορά του αμερικανού πρόεδρο στο πλήγμα κατά τη διάρκεια συνέντευξής του που μεταδόθηκε την περασμένη Παρασκευή.

Στη συνέντευξη, που παραχώρησε στον ελληνικής καταγωγής αμερικανό δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία και παρουσιαστή ραδιοφωνικών τοκ σόου Τζον Κατσιματίδη, αφοσιωμένο υποστηρικτή του, ο κ. Τραμπ είπε πως οι ΗΠΑ έπληξαν «μεγάλη εγκατάσταση» στην οποία παράγονταν κατ’ αυτόν πλεούμενα χρησιμοποιούμενα για την διακίνηση ναρκωτικών.

«Πριν από δυο βράδια, την καταστρέψαμε. Τους πλήξαμε πολύ σκληρά», διαβεβαίωσε.

Όταν επικοινώνησε μαζί τους το Γαλλικό Πρακτορείο για να τους ζητήσει σχόλιο, ούτε το Πεντάγωνο, ούτε ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσαν τις δηλώσεις του προέδρου Τραμπ.

Στην άλλη πλευρά, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δεν έχει κάνει καμιά επίσημη ανακοίνωση για τέτοιο πλήγμα.

Η Ουάσιγκτον ανέπτυξε αεροναυτικές δυνάμεις με πελώρια ισχύ πυρός και αποβατικά με χιλιάδες πεζοναύτες στην Καραϊβική κι ανακοίνωσε την επιβολή αποκλεισμού στη Βενεζουέλα στοχοποιώντας πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια στα οποία επιβάλλονται κυρώσεις, προχωρώντας στην κατάσχεση δυο εξ αυτών.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Μαδούρο απορρίπτει τις αμερικανικές κατηγορίες και προσάπτει στην κυβέρνηση των ΗΠΑ ότι θέλει να τον ανατρέψει για να ιδιοποιηθεί τα πετρελαϊκά κοιτάσματα της χώρας της Λατινικής Αμερικής, τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα στον κόσμο, βασικό πλουτοπαραγωγικό πόρο του Καράκας.