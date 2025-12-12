Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα συμμετάσχουν σε συνομιλίες για την Ουκρανία μόνο αν διαφανεί πρόοδος - Real.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον είναι έτοιμη να στείλει εκπρόσωπο στις ευρωπαϊκές συνομιλίες για την Ουκρανία το προσεχές Σαββατοκύριακο, εφόσον υπάρχει πραγματική προοπτική προόδου προς μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

«Θα δούμε αν τελικά παραστούμε στη συνάντηση», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους μέσα από το Οβάλ Γραφείο. «Θα συμμετάσχουμε το Σάββατο στην Ευρώπη μόνο αν πιστέψουμε ότι υπάρχει καλή πιθανότητα προόδου. Δεν θέλουμε να σπαταλήσουμε χρόνο αν θεωρούμε ότι η έκβαση θα είναι αρνητική».

Νωρίτερα η εκπρόσωπός του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι εξαιρετικά απογοητευμένος, τόσο με το Κίεβο όσο και με τη Μόσχα, καθώς οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του σχεδόν τετραετούς πολέμου της Ρωσίας και της Ουκρανίας, έχουν ναυαγήσει.