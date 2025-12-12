Quantcast
Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα συμμετάσχουν σε συνομιλίες για την Ουκρανία μόνο αν διαφανεί πρόοδος - Real.gr
real player

Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα συμμετάσχουν σε συνομιλίες για την Ουκρανία μόνο αν διαφανεί πρόοδος

02:15, 12/12/2025
Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα συμμετάσχουν σε συνομιλίες για την Ουκρανία μόνο αν διαφανεί πρόοδος

Ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον είναι έτοιμη να στείλει εκπρόσωπο στις ευρωπαϊκές συνομιλίες για την Ουκρανία το προσεχές Σαββατοκύριακο, εφόσον υπάρχει πραγματική προοπτική προόδου προς μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

«Θα δούμε αν τελικά παραστούμε στη συνάντηση», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους μέσα από το Οβάλ Γραφείο. «Θα συμμετάσχουμε το Σάββατο στην Ευρώπη μόνο αν πιστέψουμε ότι υπάρχει καλή πιθανότητα προόδου. Δεν θέλουμε να σπαταλήσουμε χρόνο αν θεωρούμε ότι η έκβαση θα είναι αρνητική».

Νωρίτερα η  εκπρόσωπός του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι εξαιρετικά απογοητευμένος, τόσο με το Κίεβο όσο και με τη Μόσχα, καθώς οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του σχεδόν τετραετούς πολέμου της Ρωσίας και της Ουκρανίας, έχουν ναυαγήσει.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Πρόεδρος του Eurogroup ο Κυριάκος Πιερρακάκης - Το παρασκήνιο, εκστρατεία της Αθήνας και η «μάχη» με τα θηρία

Πρόεδρος του Eurogroup ο Κυριάκος Πιερρακάκης - Το παρασκήνιο, εκστρατεία της Αθήνας και η «μάχη» με τα θηρία

23:33 11/12
«Η κόρη σου χρειάζεται χρήματα»: Βίντεο ντοκουμέντο από την εξαπάτηση 83χρονης στη Βούλα

«Η κόρη σου χρειάζεται χρήματα»: Βίντεο ντοκουμέντο από την εξαπάτηση 83χρονης στη Βούλα

22:39 11/12
Γιατί πρέπει πάντα να είναι το κινητό σου με την οθόνη προς τα κάτω όταν το αφήνεις στο τραπέζι 

Γιατί πρέπει πάντα να είναι το κινητό σου με την οθόνη προς τα κάτω όταν το αφήνεις στο τραπέζι 

17:22 10/12
Ναταλία Λιονάκη: Τέλος στο μυστήριο – Οι νέες φωτογραφίες της μοναχής Φεβρωνίας στην Κένυα

Ναταλία Λιονάκη: Τέλος στο μυστήριο – Οι νέες φωτογραφίες της μοναχής Φεβρωνίας στην Κένυα

13:17 11/12
Φοινικούντα: Ανατροπή με το ποιος πάτησε την σκανδάλη - Τι αναφέρει το κατηγορητήριο για το διπλό φονικό

Φοινικούντα: Ανατροπή με το ποιος πάτησε την σκανδάλη - Τι αναφέρει το κατηγορητήριο για το διπλό φονικό

20:36 11/12
Στην εισαγγελία τα πρακτικά της κατάθεσης Ξυλούρη - Άνδρες της φρουράς τον συνόδευσαν μέχρι τo φυλάκιο της Αμαλίας

Στην εισαγγελία τα πρακτικά της κατάθεσης Ξυλούρη - Άνδρες της φρουράς τον συνόδευσαν μέχρι τo φυλάκιο της Αμαλίας

18:50 11/12
Θυέλλα για την πριγκίπισσα Sofia της Σουηδίας – Στη δίνη του σκανδάλου Epstein

Θυέλλα για την πριγκίπισσα Sofia της Σουηδίας – Στη δίνη του σκανδάλου Epstein

14:15 11/12
Πάτρα: 89χρονη σκότωσε κουτάβια - 25χρονος της πέταξε πέτρες για να τη σταματήσει και εκείνη τον χτύπησε στο κεφάλι με μεταλλικό αντικείμενο

Πάτρα: 89χρονη σκότωσε κουτάβια - 25χρονος της πέταξε πέτρες για να τη σταματήσει και εκείνη τον χτύπησε στο κεφάλι με μεταλλικό αντικείμενο

10:56 11/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved