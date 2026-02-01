Τραμπ: Οι ΗΠΑ σε συνομιλίες με το Ιράν - Πεζεσκιάν: Ο πόλεμος δεν είναι προς το συμφέρον κανενός - Real.gr

Ο ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε χθες Σάββατο το βράδυ ότι το ξέσπασμα πολέμου δεν θα ήταν «προς το συμφέρον ούτε του Ιράν, ούτε των ΗΠΑ», τη στιγμή που ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αφήνει να πλανώνται αμφιβολίες για το εάν θα διατάξει ή όχι νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Τεχεράνης.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν ουδέποτε επιδίωξε και δεν επιδιώκει επ’ ουδενί πόλεμο, κι έχει τη βαθιά πεποίθηση ότι ένας πόλεμος δεν θα ήταν προς το συμφέρον ούτε του Ιράν, ούτε των ΗΠΑ, ούτε της περιοχής», είπε ο κ. Πεζεσκιάν κατά τη διάρκεια συνδιάλεξής του με τον αιγύπτιο ομόλογό του Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, σύμφωνα με την ιρανική προεδρία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε νωρίτερα, ότι το Ιράν βρίσκεται σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες, σε μια περίοδο που η Τεχεράνη φαίνεται να δίνει προτεραιότητα στη διπλωματία μπροστά σε απειλή μιας αμερικανικής επίθεσης.

Το Ιράν «μιλάει μαζί μας και θα δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Fox News, επαναλαμβάνοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν πολλά πολεμικά πλοία στη Μέση Ανατολή.

Στο μεταξύ, ο πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών του εμιράτου του Κατάρ σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι επισκέφθηκε χθες Σάββατο την Τεχεράνη, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του στο ΥΠΕΞ, καθώς η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν μοιάζει να ρίχνει το βάρος στη διπλωματία, αντιμέτωπη με την απειλή στρατιωτικής επίθεσης των ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον Αλί Λαριτζανί, γραμματέα κορυφαίου οργάνου ασφαλείας του Ιράν, ο επικεφαλής της διπλωματίας του εμιράτου «επαναβεβαίωσε την υποστήριξη της χώρας του στις προσπάθειες με σκοπό να μειωθούν οι εντάσεις και να εξευρεθούν ειρηνικές λύσεις που θα εγγυώνται την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιφέρεια», σημείωσε το υπουργείο Εξωτερικών στη Ντόχα στην ανακοίνωση που δημοσιοποίησε μέσω X.