Quantcast
Τραμπ: Οι Ρεπουμπλικάνοι πρέπει να «εθνικοποιήσουν» τις εκλογές - Real.gr
real player

Τραμπ: Οι Ρεπουμπλικάνοι πρέπει να «εθνικοποιήσουν» τις εκλογές

14:15, 03/02/2026
Τραμπ: Οι Ρεπουμπλικάνοι πρέπει να «εθνικοποιήσουν» τις εκλογές

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Δευτέρα ότι οι Ρεπουμπλικάνοι πρέπει να εθνικοποιήσουν τις εκλογές, επιμένοντας στις ψευδείς θεωρίες συνωμοσίας για εκλογική νοθεία στις προεδρικές εκλογές του 2020.

Η πρόταση αυτή του Τραμπ– που αντίκειται στις προβλέψεις του αμερικανικού Συντάγματος το οποίο αναφέρει ότι αρμόδιες για την εκλογική διαδικασία είναι οι πολιτείες – έρχεται λιγότερο από μία εβδομάδα αφού το FBI πραγματοποίησε έρευνες σε εκλογικά κέντρα έξω από την Ατλάντα και κατέσχεσε ψηφοδέλτια και άλλα εκλογικά έγγραφα από τις εκλογές του 2020.

«Οι Ρεπουμπλικάνοι πρέπει να πουν: ‘Θέλουμε να αναλάβουμε τον έλεγχο, πρέπει να αναλάβουμε τον έλεγχο των εκλογών σε τουλάχιστον 15 μέρη. Οι Ρεπουμπλικάνοι πρέπει να εθνικοποιήσουν τις εκλογές», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας στο podcast του πρώην αναπληρωτή διευθυντή του FBI Νταν Μποντζίνο.

Ο Τραμπ επιμένει ότι κέρδισε στις εκλογές του 2020 «με μεγάλη διάφορα», ισχυριζόμενος χωρίς να παρέχει στοιχεία ότι άνθρωποι «ψήφισαν παράνομα» στις εκλογές εκείνες. Επίσης αναφέρθηκε στην επιδρομή του FBI στην κομητεία Φούλτον της Τζόρτζια, λέγοντας με νόημα «θα δείτε μερικά ενδιαφέροντα πράγματα να βγαίνουν» από εκεί.

Το 2023 η ομοσπονδιακή δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη της πολιτείας της Τζόρτζια απήγγειλαν κατηγορίες εις βάρος του Τραμπ για απόπειρα ανατροπής των αποτελεσμάτων των εκλογών του 2020, στις οποίες νικητής αναδείχθηκε ο Τζο Μπάιντεν. Οι κατηγορίες αποσύρθηκαν μετά την επανεκλογή Τραμπ το 2024.

Εξάλλου τον Ιανουάριο ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προειδοποιήσει ότι «σύντομα θα απαγγελθούν κατηγορίες εναντίον προσώπων για τα όσα έκαναν» αναφορικά με τις εκλογές του 2020. Το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ζητήσει πρόσβαση στο σύστημα καταγραφής ψηφοφόρων περίπου 24 πολιτειών.

Η απειλή Τραμπ να εθνικοποιήσει τις εκλογές αποτελεί συνέχεια μιας δέσμευσης που είχε κάνει τον Αύγουστο να υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα προκειμένου να φέρει «την τιμιότητα» στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026.

«Να θυμάστε, οι πολιτείες είναι απλώς ένας ‘αντιπρόσωπος’ της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για την καταμέτρηση και την καταχώρηση των ψήφων», είχε γράψει σε ανάρτησή του τον Αύγουστο. «Πρέπει να κάνουν αυτό που τους λέει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, όπως εκπροσωπείται από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ», είχε προσθέσει.

Προς το παρόν ο Τραμπ δεν έχει υπογράψει τέτοιο εκτελεστικό διάταγμα.

Οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, που θα διεξαχθούν τον Νοέμβριο, προμηνύονται μια δύσκολη δοκιμασία για του Ρεπουμπλικάνους, που διαθέτουν ισχνή πλειοψηφία στο Κογκρέσο, με την κρίση κόστους ζωής να εξακολουθεί να βαραίνει τα αμερικανικά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις των υπηρεσιών μετανάστευσης, από τις οποίες σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι στη Μινεάπολη, να προκαλούν την αντίδραση της κοινής γνώμης.

Απόδειξη αυτής της δυσαρέσκειας προς το Ρεπουμπλικανικό κόμμα, ο Δημοκρατικοί κέρδισαν το Σάββατο μία έδρα γερουσιαστή στο Τέξας, προπύργιο των Ρεπουμπλικάνων. Το φθινόπωρο, το Νιου Τζέρσεϊ και η Βιρτζίνια εξέλεξαν Δημοκρατικούς κυβερνήτες.

Στο μεταξύ ο Τραμπ ενθαρρύνει τις πολιτείες που κυβερνώνται από Ρεπουμπλικάνους να τροποποιήσουν τις εκλογικές τους περιφέρειες προκειμένου να ευνοήσουν το κόμμα του.

Με πληροφορίες από Poltico.com

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Δολοφονία στη Νέα Πέραμο: Η διαδρομή των δραστών στην απαγωγή του 27χρονου - Τον κράτησαν έξι ημέρες και τον σκότωσαν

Δολοφονία στη Νέα Πέραμο: Η διαδρομή των δραστών στην απαγωγή του 27χρονου - Τον κράτησαν έξι ημέρες και τον σκότωσαν

10:27 03/02
Κωνσταντοπούλου στο Kontra24: «Κότα» ο Aδωνις, θα μπορούσε να μου κάνει μήνυση εδώ και τρεις μήνες - Γεωργιάδης στον realfm: Μήνυση θα της κάνω για τα περί δόλου στη «Βιολάντα»

Κωνσταντοπούλου στο Kontra24: «Κότα» ο Aδωνις, θα μπορούσε να μου κάνει μήνυση εδώ και τρεις μήνες - Γεωργιάδης στον realfm: Μήνυση θα της κάνω για τα περί δόλου στη «Βιολάντα»

09:57 03/02
Εξαφάνιση Λόρας: Η αεροπορική εταιρεία επιβεβαίωσε στην ΕΛ.ΑΣ. ότι η 16χρονη ταξίδεψε στη Φρανκφούρτη

Εξαφάνιση Λόρας: Η αεροπορική εταιρεία επιβεβαίωσε στην ΕΛ.ΑΣ. ότι η 16χρονη ταξίδεψε στη Φρανκφούρτη

11:41 03/02
Οι οδηγοί κόβουν το αλκοόλ - Νέο σχέδιο ελέγχων

Οι οδηγοί κόβουν το αλκοόλ - Νέο σχέδιο ελέγχων

07:04 03/02
Κώστας Σόμμερ: «Το προλάβαμε στο τσακ» – Η σύζυγός του μιλά για την περιπέτεια της υγείας του

Κώστας Σόμμερ: «Το προλάβαμε στο τσακ» – Η σύζυγός του μιλά για την περιπέτεια της υγείας του

13:00 03/02
Ελίνα Σουρνοπούλου - Γιώργος Ευγενίδης: Νέο κεφάλαιο στη ζωή τους

Ελίνα Σουρνοπούλου - Γιώργος Ευγενίδης: Νέο κεφάλαιο στη ζωή τους

07:03 03/02
«Δεν ήμουν μεθυσμένος, ακολούθησα το GPS» - Tι ισχυρίζεται ο μπασκετμπολίστας που συνελήφθη να οδηγεί στις γραμμές του τρένου

«Δεν ήμουν μεθυσμένος, ακολούθησα το GPS» - Tι ισχυρίζεται ο μπασκετμπολίστας που συνελήφθη να οδηγεί στις γραμμές του τρένου

12:34 03/02
Πέτρος Λαγούτης - Μάρθα Λαμπίρη Φεντούροφ: Τίτλοι τέλους

Πέτρος Λαγούτης - Μάρθα Λαμπίρη Φεντούροφ: Τίτλοι τέλους

07:06 02/02
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved