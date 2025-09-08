Tραμπ: Οι ξένες εταιρείες να τηρούν τους νόμους των ΗΠΑ για τη μετανάστευση – Πάνω από 300 συλλήψεις Νοτιοκορεατών εργαζομένων - Real.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε χθες Κυριακή οι ξένες εταιρείες να τηρούν τους νόμους των ΗΠΑ για τη μετανάστευση, μετά τη σύλληψη 300 και πλέον νοτιοκορεατών εργαζομένων την Παρασκευή σε υπό κατασκευή εργοστάσιο των Hyundai και LG στην Τζόρτζια (νοτιοανατολικά).

«Παρακαλώ να τηρείτε τους νόμους της χώρας μας για τη μετανάστευση», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος μέσω Truth Social.

«Οι επενδύσεις σας είναι ευπρόσδεκτες και σας ενθαρρύνουμε να φέρνετε νόμιμα το ευφυέστατο προσωπικό σας, με σπουδαίο τεχνικό ταλέντο, για να φτιάχνει προϊόντα παγκόσμιας κλάσης», συνέχισε, αλλά «σε αντάλλαγμα, ζητάμε να προσλαμβάνετε και να εκπαιδεύετε αμερικανούς εργαζομένους».

Αστυνομική υπηρεσία αρμόδια για τη μετανάστευση ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι διεξήγαγε έφοδο σε εργοστάσιο κατασκευής μπαταριών για αυτοκίνητα των νοτιοκορεατικών ομίλων Hyundai και LG Energy Solutions στην Έλαμπελ, στην πολιτεία Τζόρτζια.

Οι άνθρωποι που τέθηκαν υπό κράτηση υπάρχουν υποψίες πως εργάζονταν παράνομα στις ΗΠΑ.

Επρόκειτο για τη μεγαλύτερη επιχείρηση ως τώρα σε μόνο ένα εργοστάσιο στο πλαίσιο της εκστρατείας απέλασης μεταναστών που έχει διατάξει ο Ντόναλντ Τραμπ. Συνολικά, συνελήφθησαν 475 άνθρωποι.

Οπτικό υλικό από την έφοδο, που δημοσιοποιήθηκε από τις αμερικανικές αρχές, εικονίζει συλληφθέντες εργαζόμενους, με χειροπέδες κι αλυσίδες στα πόδια, να οδηγούνται σε λεωφορεία.

Περίπου 250 από τους ανθρώπους που συνελήφθησαν εργάζονται για λογαριασμό υπεργολάβου της LG Energy Solutions κι είναι νοτιοκορεάτες υπήκοοι στην πλειονότητά τους, ανέφερε προχθές Σάββατο η εταιρεία. Άλλοι 47 – 46 Νοτιοκορεάτες, ένας Ινδονήσιος – είναι υπάλληλοι της ίδιας της LG.

Ανώτερο στέλεχος της LG Energy Solutions αναχώρησε εσπευσμένα για την Τζόρτζια αεροπορικώς χθες.

«Άμεση προτεραιότητα είναι η ταχεία απελευθέρωση των υπαλλήλων μας της LG Energy Solutions και αυτών των εταιρειών με τις οποίες συνεργαζόμαστε», είπε σε δημοσιογράφους ο Κιμ Κι-σου προτού επιβιβαστεί στο αεροσκάφος.

Οι 300 και πλέον Νοτιοκορεάτες που συνελήφθησαν αναμένεται να αφεθούν σύντομα ελεύθεροι και να επαναπατριστούν, διαβεβαίωσε χθες Κυριακή η Σεούλ.

Η Hyundai διευκρίνισε ότι δεν συνελήφθη κανένας δικός της εργαζόμενος.

Η Νότια Κορέα – η τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία της Ασίας – συγκαταλέγεται στις χώρες με μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες και κατασκευάστριες ηλεκτρονικών, που διαθέτουν πολλά εργοστάσια στις ΗΠΑ.

Τον Ιούλιο, η Σεούλ υποσχέθηκε να επενδύσει 350 δισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ, αφού ο πρόεδρος Τραμπ απείλησε με την επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών.