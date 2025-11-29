Τραμπ: «Παγώνει» όλες τις αποφάσεις ασύλου μετά την επίθεση σε μέλη της Εθνοφρουράς κοντά στον Λευκό Οίκο - Real.gr

H κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι «παγώνουν» όλες οι αποφάσεις για άσυλο, καθώς ο πρόεδρος της χώρας Ντόναλντ Τραμπ σκληραίνει τη στάση του κατά των μεταναστών, μετά την επίθεση που φέρεται να διέπραξε ένας υπήκοος Αφγανιστάν εναντίον δύο μελών της Εθνοφρουράς αυτή την εβδομάδα στην Ουάσινγκτον.

Η επίθεση της Τετάρτης εναντίον των δύο στρατιωτών της Εθνοφρουράς – μία εκ των οποίων υπέκυψε στα τραύματά της– πυροδότησε νέα μέτρα καταστολής εναντίον των αλλοδαπών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο διευθυντής των Υπηρεσιών Ιθαγένειας και Μετανάστευσης των ΗΠΑ, (USCIS), Τζόζεφ Έντλοου, ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ότι κάθε έγκριση, απόρριψη ή ολοκλήρωση αιτήσεων ασύλου «έως ότου διασφαλιστεί ότι κάθε αλλοδαπός έχει ελεγχθεί και αξιολογηθεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Η προστασία των Αμερικανών πολιτών έρχεται πρώτη».

USCIS has halted all asylum decisions until we can ensure that every alien is vetted and screened to the maximum degree possible. The safety of the American people always comes first. — USCIS Director Joseph B. Edlow (@USCISJoe) November 28, 2025



Η ανακοίνωση του Έντλοου ακολούθησε την ανακοίνωση του Τραμπ για σχέδια «μόνιμης αναστολής της μετανάστευσης από όλες τις χώρες του Τρίτου Κόσμου, ώστε να μπορέσει το αμερικανικό σύστημα να ανακάμψει πλήρως».

Όταν ρωτήθηκε ποιες εθνικότητες θα επηρεαστούν, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ παρέπεμψε το AFP σε έναν κατάλογο 19 χωρών —συμπεριλαμβανομένων του Αφγανιστάν, της Κούβας, της Αϊτής, του Ιράν και της Μιανμάρ— που ήδη αντιμετωπίζουν ταξιδιωτικούς περιορισμούς από τις ΗΠΑ από τον Ιούνιο.

Εν τω μεταξύ, ο υπουργός Εξωτερικών, Μάεκο Ρούμπιο δήλωσε χθες, Παρασκευή (28/11) ότι οι ΗΠΑ έχουν σταματήσει προσωρινά την έκδοση βίζας σε όλα τα άτομα που ταξιδεύουν με αφγανικά διαβατήρια.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν μεγαλύτερη προτεραιότητα από την προστασία της χώρας μας και του λαού μας», δήλωσε.

Ο Ραχμανουλάχ Λακανουάλ, 29 ετών, ο οποίος φέρεται να άνοιξε πυρ εναντίον των φρουρών λίγα τετράγωνα μακριά από τον Λευκό Οίκο, είχε συμμετάσχει σε μια «συμμαχική δύναμη» που υποστηριζόταν από τη CIA και πολεμούσε τους Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν.

Εισήλθε στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο ενός προγράμματος επανεγκατάστασης μετά την αποχώρηση του αμερικανικού στρατού από το Αφγανιστάν το 2021.

Η Τζανίν Πίρο, εισαγγελέας των ΗΠΑ για την Ουάσιγκτον, δήλωσε την Παρασκευή ότι ο Λακανουάλ θα κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία.

Στην ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Πέμπτη, ο Τραμπ απείλησε επίσης να ανατρέψει «εκατομμύρια» αιτήσεις που είχαν εγκριθεί από τον προκάτοχό του Τζο Μπάιντεν, σε μια νέα κλιμάκωση της αντιμεταναστευτικής του πολιτικής.

Ξεχωριστά, η USCIS ανέφερε ότι θα επανεξετάσει τις πράσινες κάρτες – κάρτες μόνιμης διαμονής – που εκδόθηκαν σε άτομα που μετανάστευσαν στις ΗΠΑ από τις ίδιες 19 χώρες που αναφέρθηκαν επίσης από το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

Περισσότεροι από 1,6 εκατομμύρια κάτοχοι πράσινης κάρτας, περίπου το 12% του συνολικού πληθυσμού μόνιμων κατοίκων, γεννήθηκαν στις χώρες που αναφέρονται, σύμφωνα με τα στοιχεία μετανάστευσης των ΗΠΑ που ανέλυσε το AFP.

Το Αφγανιστάν έχει πάνω από 116.000 κατόχους πράσινης κάρτας.

Ο Σον ΦανΝτάιβερ, πρόεδρος της AfghanEvac, μίας ομάδας που βοήθησε στην επανεγκατάσταση Αφγανών στη χώρα μετά την αποχώρηση του στρατού, καταδίκασε την κίνηση του Ρούμπιο να σταματήσει όλες τις εκδόσεις βίζας.

«Χρησιμοποιούν ένα μεμονωμένο βίαιο άτομο ως πρόσχημα για μια πολιτική που έχουν προγραμματίσει από καιρό», δήλωσε σε ανακοίνωσή του.

Ο Λακανουάλ ζούσε με την οικογένειά του στη δυτική πολιτεία της Ουάσιγκτον και διέσχισε οδικώς τη χώρα για να φτάσει στην πρωτεύουσα πριν το περιστατικό με τους πυροβολισμούς σύμφωνα με αξιωματούχους.

Ο Τραμπ επέμεινε ότι στον Λακανουάλ είχε χορηγηθεί πρόσβαση στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς έλεγχο λόγω της χαλαρής πολιτικής ασύλου μετά την χαοτική αποχώρηση των ΗΠΑ από το Αφγανιστάν υπό τον πρώην πρόεδρο Μπάιντεν.

Ωστόσο, η AfghanEvac δήλωσε ότι οι Αφγανοί είχαν υποβληθεί σε κάποιους «από τους πιο εκτενείς ελέγχους ασφαλείας» από όλους τους μετανάστες. Πρόσθεσε ότι ο Λακανουάλ υπέβαλε αίτηση ασύλου υπό τον Μπάιντεν, αλλά την έλαβε αργότερα, υπό τον Τραμπ.