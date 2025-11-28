Πέθανε η εθνοφρουρός που πυροβολήθηκε κοντά στον Λευκό Οίκο - Σε κρίσιμη κατάσταση ο συνάδελφός της και ο δράστης - Real.gr

Quantcast
Πέθανε η εθνοφρουρός που πυροβολήθηκε κοντά στον Λευκό Οίκο – Σε κρίσιμη κατάσταση ο συνάδελφός της και ο δράστης

02:10, 28/11/2025
Έχασε την μάχη για τη ζωή, η Σάρα Μπέκστρομ, ένα από τα δύο μέλη της Εθνοφρουράς που πυροβολήθηκαν την Τετάρτη κοντά στον Λευκό Οίκο, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Εν τω μεταξύ σε κρίσιμη κατάσταση συνεχίζουν να νοσηλεύονται ο δεύτερος εθνοφρουρός, αλλά και ο δράστης της επίθεσης.

«Η Σάρα Μπέκστρομ από τη Δυτική Βιρτζίνια — μία από τις εθνοφρουρούς για τις οποίες μιλάμε, μια ιδιαίτερα σεβαστή, νέα, εξαίρετη γυναίκα, μόλις απεβίωσε. Δεν είναι πια μαζί μας», δήλωσε ο Τραμπ.

 

Η επίθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία απέδωσε ευθύνες στις διαδικασίες ελέγχου μετανάστευσης της περιόδου Μπάιντεν και διέταξε εκτεταμένη επανεξέταση των υποθέσεων ασύλου.

