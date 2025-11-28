Πέθανε η εθνοφρουρός που πυροβολήθηκε κοντά στον Λευκό Οίκο - Σε κρίσιμη κατάσταση ο συνάδελφός της και ο δράστης - Real.gr

Έχασε την μάχη για τη ζωή, η Σάρα Μπέκστρομ, ένα από τα δύο μέλη της Εθνοφρουράς που πυροβολήθηκαν την Τετάρτη κοντά στον Λευκό Οίκο, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Εν τω μεταξύ σε κρίσιμη κατάσταση συνεχίζουν να νοσηλεύονται ο δεύτερος εθνοφρουρός, αλλά και ο δράστης της επίθεσης.

«Η Σάρα Μπέκστρομ από τη Δυτική Βιρτζίνια — μία από τις εθνοφρουρούς για τις οποίες μιλάμε, μια ιδιαίτερα σεβαστή, νέα, εξαίρετη γυναίκα, μόλις απεβίωσε. Δεν είναι πια μαζί μας», δήλωσε ο Τραμπ.

.@POTUS: “The suspect is an Afghan national flown here by the previous Administration… We have no greater national security priority than ensuring that we have full control over the people that enter and remain in our country. For the most part, WE DON’T WANT THEM.” pic.twitter.com/UN3x0kY5V0 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 27, 2025

Η επίθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία απέδωσε ευθύνες στις διαδικασίες ελέγχου μετανάστευσης της περιόδου Μπάιντεν και διέταξε εκτεταμένη επανεξέταση των υποθέσεων ασύλου.