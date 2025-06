Τραμπ: «Πιθανή η εμπλοκή μας στη Μέση Ανατολή» - Real.gr

Σύμμαχος του Ισραήλ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι «ανοιχτός» στο ενδεχόμενο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν να διαδραματίσει μεσολαβητικό ρόλο στη σύρραξη μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, και «είναι πιθανό» να εμπλακούν οι ΗΠΑ.

Το Ιράν και το Ισραήλ θα έχουν ειρήνη «σύντομα» ανέφερε νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε μία ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας ότι υπάρχουν αρκετές απροσδιόριστες συναντήσεις που συμβαίνουν και ότι οι δύο χώρες πρέπει να έρθουν σε συμφωνία.

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι στο ABC ότι «είναι πιθανό» οι ΗΠΑ να εμπλακούν στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

«Το Ιράν και το Ισραήλ πρέπει να έρθουν σε συμφωνία και θα κάνουν μία συμφωνία», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, προσθέτοντας ότι «θα έχουμε ειρήνη σύντομα».

O Τραμπ ανέφερε ότι πραγματοποιούνται «πολλά τηλεφωνήματα και συναντήσεις» για την αποκλιμάκωση της κατάστασης μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ.

Παράλληλα δήλωσε σήμερα ότι είναι «ανοιχτός» στο ενδεχόμενο ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν να διαδραματίσει μεσολαβητικό ρόλο στη σύρραξη μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

Ερωτηθείς για πιθανή μεσολάβηση από τον Πούτιν στη σύρραξη ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος απάντησε: «Είναι ανοιχτός σε αυτό. Είναι έτοιμος. Με κάλεσε γι’ αυτό και το συζητήσαμε εκτενώς. Μιλήσαμε για αυτό περισσότερο από τη δική του κατάσταση».

Οι δύο πρόεδροι είχαν τηλεφωνική επικοινωνία χθες Σάββατο και η «επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή» ήταν, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, το επίκεντρο της συζήτησης.

Η Ρωσία είχε καταδικάσει τις «απαράδεκτες» επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον του Ιράν την Παρασκευή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε ισραηλινό σχέδιο τις τελευταίες ημέρες για τη δολοφονία του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσαν σήμερα δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters.

Οι αξιωματούχοι, μιλώντας υπό τον όρο να μην κατονομαστούν, δήλωσαν ότι υψηλόβαθμοι Αμερικανοί αξιωματούχοι βρίσκονται σε διαρκή επαφή με Ισραηλινούς αξιωματούχους τις ημέρες από τότε που το Ισραήλ εξαπέλυσε μια μαζική επίθεση κατά του Ιράν. Οι ίδιοι τόνισαν ότι οι Ισραηλινοί ανέφεραν ότι είχαν ευκαιρία να σκοτώσουν τον ανώτατο Ιρανό ηγέτη, αλλά ο Τραμπ απέρριψε το σχέδιο τους.

Οι πηγές δεν δήλωσαν αν ο ίδιος ο Τραμπ παρέδωσε αυτό το μήνυμα. Ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται σε συχνή επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε σήμερα, 15 Ιουνίου, νέα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο, με επίκεντρο τη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Πρόκειται για τη δεύτερη τηλεφωνική συνομιλία που είχαν οι δύο πρόεδροι τις τελευταίες δύο ημέρες.

Σε ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας αναφέρεται ότι ο πρόεδρος Εντογάν «εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, κ. Τραμπ, σχετικά με τον τερματισμό των συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Ιράν και την εδραίωση της ειρήνης στην περιοχή, και τόνισε την ανάγκη να αναληφθεί το συντομότερο δράση για την αποτροπή μιας καταστροφής που θα μπορούσε να προκαλέσει ανάφλεξη σε ολόκληρη την περιοχή».

Ο Τούρκος πρόεδρος, όπως και χτες, δήλωσε ότι «ο μόνος τρόπος για την επίλυση της διαμάχης για τα πυρηνικά είναι η διπλωματία». Ανέφερε ακόμη ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια και διευκόλυνση. Ο Ταγίπ Ερντογάν υποστήριξε επίσης ότι «ο κύκλος βίας που άνοιξε με τις επιθέσεις του Ισραήλ κατά του Ιράν έχει προκαλέσει ανεπανόρθωτες οικονομικές και πολιτικές ζημίες και για τις δύο πλευρές και ότι πρέπει να τεθεί τέλος σε αυτή την επικίνδυνη πορεία».

Ισραήλ και Ιράν εξαπέλυσαν νέες εκατέρωθεν επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου προς σήμερα Κυριακή και νωρίς σήμερα το απόγευμα σκοτώνοντας δεκάδες ανθρώπους και εγείροντας φόβους για μια γενικευμένη σύρραξη, καθώς ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα μπορούσε εύκολα αυτή να τερματιστεί, προειδοποιώντας παράλληλα την Τεχεράνη να μην χτυπήσει κανέναν αμερικανικό στόχο.

Δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Ισραήλ από το βράδυ του Σαββάτου σε ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις και επιθέσεις με drones, σε αντίποινα για τις τρεις ημέρες πρωτοφανών ισραηλινών επιθέσεων κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, που έχουν αφήσει 128 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες, σύμφωνα με ιρανικά μμε.

Το Ισραήλ ξεκίνησε την επιχείρηση, που βαφτίστηκε «Λιοντάρι που Ξυπνά» (Rising Lion), με μια αιφνιδιαστική επίθεση το πρωί της Παρασκευής, η οποία εξουδετέρωσε ανώτατα στελέχη της ιεραρχίας της στρατιωτικής διοίκησης του Ιράν και προκάλεσε ζημιές σε πυρηνικές του εγκαταστάσεις, και αναφέρει ότι η εκστρατεία θα συνεχίσει να κλιμακώνεται τις επόμενες ημέρες. Το Ιράν έχει ορκιστεί να «ανοίξει τις πύλες της κόλασης» σε αντίποινα.

Ακολουθούν οι βασικές εξελίξεις των τελευταίων 40 ωρών από την έναρξη της πιο ευρείας κλίμακας απευθείας σύρραξη που έχουν βρεθεί οι δύο ορκισμένοι εχθροί, Ισραήλ και Ιράν:

