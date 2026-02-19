Τραμπ: «Πιθανή μία συμφωνία με το Ιράν σε δέκα ημέρες» - Real.gr

Τι δήλωσε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στην πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης.

«Ίσως χρειαστεί να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα, ή ίσως όχι. Ίσως καταλήξουμε σε συμφωνία», είπε ο Τραμπ. «Θα το μάθετε πιθανώς μέσα στις επόμενες 10 ημέρες, αλλά η σημερινή συνάντηση είναι απόδειξη ότι με αποφασιστική ηγεσία, τίποτα δεν είναι αδύνατο», δήλωσε ο Τραμπ στην εναρκτήρια συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης του στην Ουάσινγκτον.

Ο αμερικανικός στρατός είναι έτοιμος να επιτεθεί στο Ιράν ήδη από αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά ο Τραμπ δεν έχει ακόμη λάβει τελική απόφαση σχετικά με το αν θα εγκρίνει τέτοιες ενέργειες, ανέφερε το CNN την Τετάρτη. Ο πρόεδρος έχει υποστηρίξει ιδιωτικά τόσο υπέρ όσο και κατά της στρατιωτικής δράσης και έχει ρωτήσει συμβούλους και συμμάχους για το ποια είναι η καλύτερη πορεία δράσης, ανέφερε μια πηγή.

Ο Τραμπ κάλεσε ξανά την Πέμπτη το Ιράν να συνάψει συμφωνία, απειλώντας το με «άσχημα πράγματα» αν δεν το κάνει.

«Τώρα είναι η ώρα για το Ιράν να μας ακολουθήσει σε μια πορεία που θα ολοκληρώσει αυτό που κάνουμε. Και αν μας ακολουθήσουν, θα είναι υπέροχο. Αν δεν μας ακολουθήσουν, θα είναι επίσης υπέροχο, αλλά θα είναι ένας πολύ διαφορετικός δρόμος. Δεν μπορούν να συνεχίσουν να απειλούν τη σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής και πρέπει να συνάψουν συμφωνία», τόνισε ο Τραμπ.

«Αν δεν συμβεί, δεν θα συμβεί. Αν δεν συμβεί, θα συμβούν άσχημα πράγματα», πρόσθεσε.