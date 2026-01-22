Τραμπ: Πλαίσιο συμφωνίας με το ΝΑΤΟ για τη Γροιλανδία - Συνεργασία σε «Χρυσό Θόλο» και ορυκτά - Real.gr

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέσυρε την Τετάρτη την απειλή επιβολής δασμών σε ευρωπαϊκές χώρες για την στάση τους στο ζήτημα της Γροιλανδίας, καθώς ανακοίνωσε πως συμφώνησε στο περίγραμμα μιας συμφωνίας με το ΝΑΤΟ σχετικά με το μέλλον του τεράστιου νησιού της Αρκτικής.

«Ύστερα από μια πολύ παραγωγική συνάντηση που είχα με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, διαμορφώσαμε το πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας σε ό,τι αφορά τη Γροιλανδία και, ουσιαστικά, ολόκληρη την περιοχή της Αρκτικής», αναφέρει ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Ο αμερικανός πρόεδρος συμπλήρωσε πως εφόσον επιτευχθεί η συμφωνία, θα πρόκειται για μια λύση «εξαιρετική για τις ΗΠΑ και για όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ».

Ως εκ τούτου, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι αποσύρει την απειλή επιβολής δασμών, οι οποίοι είχαν προγραμματιστεί να τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου.

Δηλώσεις Τραμπ στο CNBC: «Θα συμμετέχουν στα ορυκτά και στον Χρυσό Θόλο»

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Eυρωπαίοι σύμμαχοί τους θα συνεργαστούν τόσο στην ανάπτυξη της αντιπυραυλικής ασπίδας «Χρυσός Θόλος» όσο και στην εξόρυξη ορυκτών στη Γροιλανδία, βάσει του προσχεδίου συμφωνίας στο οποίο κατέληξε με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Όπως ανέφερε, η συμφωνία θα έχει διάρκεια «για πάντα» και θα καλύπτει όχι μόνο τη Γροιλανδία, αλλά και ολόκληρη την Αρκτική.

Σε συνέντευξή του στο CNBC, ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε ότι οι ευρωπαίοι σύμμαχοι θα έχουν ρόλο τόσο στο πρόγραμμα «Χρυσός Θόλος» όσο και στα δικαιώματα εξόρυξης ορυκτών στη Γροιλανδία. «Θα συμμετάσχουν στον “Χρυσό Θόλο” και θα συμμετάσχουν στα δικαιώματα εξόρυξης ορυκτών, όπως κι εμείς», δήλωσε χαρακτηριστικά.

🚨 LIVE FROM DAVOS: President Donald J. Trump announces framework for a future deal with Greenland. MUST WATCH ⬇️ pic.twitter.com/FmIE0dV0Fj — The White House (@WhiteHouse) January 21, 2026

Ερωτηθείς για το χρονικό ορίζοντα της συμφωνίας, ο Τραμπ απάντησε μονολεκτικά: «Για πάντα». Πρόσθεσε ότι πρόκειται για μια «πολύ καλή συμφωνία για τις ΗΠΑ, αλλά και για εκείνους», αναγνωρίζοντας ωστόσο πως «είναι λίγο περίπλοκη» και ότι οι λεπτομέρειες θα παρουσιαστούν στη συνέχεια.

Διαβεβαιώσεις από Ρούτε

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε διαβεβαίωσε τον Ντόναλντ Τραμπ, στο περιθώριο της συνόδου του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός, ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι “θα είναι στο πλευρό” των Ηνωμένων Πολιτειών σε περίπτωση επίθεσης, μετά τις αμφιβολίες που εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος.

“Μπορείτε να είστε απόλυτα σίγουρος ότι εάν ποτέ οι Ηνωμένες Πολιτείες δεχτούν επίθεση, οι σύμμαχοί σας θα είναι στο πλευρό σας. Αυτό είναι απόλυτη εγγύηση”, δήλωσε ο Ρούτε πριν από τη συνάντησή τους.

“Θέλω πραγματικά να σας το πω, γιατί είναι σημαντικό. Με στενοχωρεί αν νομίζετε ότι δεν είναι έτσι”, συνέχισε ο γενικός γραμματέας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, δίνοντας ως παράδειγμα την επέμβαση στο Αφγανιστάν μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει στις αρχές του μήνα πως “αμφιβάλλει” ότι οι συμμαχικές χώρες του ΝΑΤΟ “θα είναι εκεί για εμάς αν τις έχουμε πραγματικά ανάγκη”. “Εμείς θα είμαστε πάντα εκεί για το ΝΑΤΟ, ακόμα κι αν αυτό δεν είναι εκεί για εμάς”, είχε προσθέσει.