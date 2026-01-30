Quantcast
Τραμπ: Πολύ επικίνδυνο για τη Βρετανία να συνεργαστεί με την Κίνα - Ακόμα περισσότερο για τον Καναδά - Real.gr
real player

Τραμπ: Πολύ επικίνδυνο για τη Βρετανία να συνεργαστεί με την Κίνα – Ακόμα περισσότερο για τον Καναδά

06:00, 30/01/2026
Τραμπ: Πολύ επικίνδυνο για τη Βρετανία να συνεργαστεί με την Κίνα – Ακόμα περισσότερο για τον Καναδά

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε χθες Πέμπτη «πολύ επικίνδυνη» την επιδίωξη της Βρετανίας να επιδιώξει προσέγγιση με την Κίνα, απευθυνόμενος στον Τύπο καθώς προσερχόταν σε avant-première στην Ουάσιγκτον ντοκιμαντέρ αφιερωμένου στη σύζυγό του Μελάνια Τραμπ.

«Είναι πολύ επικίνδυνο γι’ αυτούς να το κάνουν αυτό», είπε ο αμερικανός πρόεδρος, αναφερόμενος στη δήλωση του βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, σε επίσκεψή του στο Πεκίνο χθες, πως είναι «ζωτικής» σημασίας για τη χώρα του η βελτίωση της σχέσης με την Κίνα.

Ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και ο κ. Στάρμερ εξήραν κατά τη διάρκεια συνάντησής τους τη βελτίωση της διμερούς σχέσης, που έκριναν ότι είναι απαραίτητη, παρότι συνεχίζουν να υπάρχουν βαθιές διαφωνίες.

Επρόκειτο για την πρώτη επίσκεψη επικεφαλής της βρετανικής κυβέρνησης από το 2018, που ακολούθησε σειρά επισκέψεων άλλων δυτικών ηγετών, που προωθούν προσέγγιση με το Πεκίνο καθώς οι ΗΠΑ, παραδοσιακός σύμμαχός τους, έχουν πλέον κυβέρνηση πολύ πιο απρόβλεπτη.

«Νομίζω πως είναι ακόμη πιο επικίνδυνο για τον Καναδά να έχει δοσοληψίες με την Κίνα», είπε ακόμη ο ρεπουμπλικάνος. «Ο Καναδάς δεν τα πάει καλά (…) και δεν μπορείς να βλέπεις την Κίνα ως λύση», πρόσθεσε.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Τραγωδία στα Τρίκαλα: Οι καταθέσεις-φωτιά εργαζομένων της «Βιολάντα» και το νέο βίντεο

Τραγωδία στα Τρίκαλα: Οι καταθέσεις-φωτιά εργαζομένων της «Βιολάντα» και το νέο βίντεο

23:09 30/01
Τραγωδία στη Ρουμανία: Θρήνος στις κηδείες των 2 φιλάθλων του ΠΑΟΚ - Η κατάσταση της υγείας του 20χρονου τραυματία

Τραγωδία στη Ρουμανία: Θρήνος στις κηδείες των 2 φιλάθλων του ΠΑΟΚ - Η κατάσταση της υγείας του 20χρονου τραυματία

23:13 30/01
Εξαφάνιση Λόρας: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που η 16χρονη αγοράζει εισιτήριο - Τι «βλέπουν» οι Αρχές

Εξαφάνιση Λόρας: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που η 16χρονη αγοράζει εισιτήριο - Τι «βλέπουν» οι Αρχές

22:06 30/01
Καιρός: Αλλάζει και πάλι το σκηνικό από το Σάββατο - «Μπαίνουμε σε φάση σοβαρής κακοκαιρίας»

Καιρός: Αλλάζει και πάλι το σκηνικό από το Σάββατο - «Μπαίνουμε σε φάση σοβαρής κακοκαιρίας»

22:50 30/01
Τι επιτρέπεται να πίνετε κατά τη διαλειμματική νηστεία: Οδηγός για να μην «σπάσετε» τον μεταβολισμό σας

Τι επιτρέπεται να πίνετε κατά τη διαλειμματική νηστεία: Οδηγός για να μην «σπάσετε» τον μεταβολισμό σας

09:15 30/01
Τραμπ: Μεγάλη αρμάδα κατευθύνεται προς το Ιράν, μεγαλύτερη της Βενεζουέλας

Τραμπ: Μεγάλη αρμάδα κατευθύνεται προς το Ιράν, μεγαλύτερη της Βενεζουέλας

19:39 30/01
Η άνοια δεν είναι αναπόφευκτη – Ο «οδικός χάρτης» για την καταπολέμησή της

Η άνοια δεν είναι αναπόφευκτη – Ο «οδικός χάρτης» για την καταπολέμησή της

09:45 29/01
Νίκος Κούρκουλος: Με τη Μαριάννα Λάτση και τον Άλκη Κούρκουλο στην Άννα Βίσση – Σπάνια φωτογραφία από το 1995

Νίκος Κούρκουλος: Με τη Μαριάννα Λάτση και τον Άλκη Κούρκουλο στην Άννα Βίσση – Σπάνια φωτογραφία από το 1995

19:40 30/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved