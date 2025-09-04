Τραμπ: Πούτιν και Ζελένσκι δεν είναι ακόμα έτοιμοι, αλλά κάτι πρόκειται να συμβεί - Real.gr

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως παραμένει προσηλωμένος στην επιδίωξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας παρά την αυξανόμενη αβεβαιότητα για την προοπτική να υπάρξουν συνομιλίες ενώπιος ενωπίω μεταξύ του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετέδωσε σήμερα το CBS News.

«Το παρακολουθώ, το βλέπω και μιλάω γι’ αυτό με τον Πρόεδρο Πούτιν και τον Πρόεδρο Ζελένσκι», δήλωσε ο Τραμπ σε τηλεφωνική συνέντευξή του χθες, Τετάρτη, στο CBS News. «Κάτι θα συμβεί, αλλά δεν είναι ακόμα έτοιμοι. Αλλά κάτι θα συμβεί. Θα το φέρουμε σε πέρας».

Ο Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα χθες ότι σχεδιάζει να διεξαγάγει συνομιλίες σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία τις επόμενες ημέρες, αφού η σύνοδος κορυφής που πραγματοποίησε με τον Πούτιν τον Αύγουστο στην Αλάσκα δεν έφερε αποτέλεσμα. Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είπε πως ο Τραμπ αναμένεται να μιλήσει σήμερα τηλεφωνικά με τον Ζελένσκι.

Ο Πούτιν δήλωσε επίσης χθες ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ζελένσκι, αν ο ουκρανός πρόεδρος έρθει στη Μόσχα, πρόσθεσε όμως ότι οποιαδήποτε τέτοια συνάντηση πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένη και να οδηγήσει σε απτά αποτελέσματα. Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας απέρριψε το ενδεχόμενο να είναι η Μόσχα ο τόπος μιας τέτοιας συνάντησης.

Ο Τραμπ δήλωσε στο CBS News ότι είναι δυσαρεστημένος με τη σφαγή ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, αλλά θα συνεχίσει να πιέζει για μια ειρηνευτική συμφωνία.

«Πιστεύω ότι θα το ξεκαθαρίσουμε. Ειλικρινά, αυτή της Ρωσίας πίστευα ότι θα ήταν από τις πιο εύκολες μεταξύ εκείνων (σ.σ.: των συγκρούσεων) που σταμάτησα, αλλά φαίνεται ότι είναι κάτι που είναι λίγο πιο δύσκολο από μερικές από τις άλλες», δήλωσε.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης χθες ότι παρακολούθησε την «ωραία τελετή» της Κίνας για την επέτειο του τέλους του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, κατά την οποία ο Πούτιν βρέθηκε δίπλα στον κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τον βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν.

«Καταλαβαίνω το λόγο που το έκαναν και ήλπιζαν ότι παρακολουθούσα και παρακολουθούσα», είπε ο Τραμπ στο CBS News. «Η σχέση μου με όλους αυτούς είναι πολύ καλή. Θα διαπιστώσουμε πόσο καλή είναι τις επόμενες μία ή δύο εβδομάδες».

Ο Τραμπ είχε δηλώσει την Τρίτη πως είναι «πολύ απογοητευμένος» από τον Πούτιν και σε ανάρτησή του στο Truth Social είχε γράψει ότι ο Σι, ο Πούτιν και ο Κιμ συνωμοτούν εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το Κρεμλίνο δήλωσε πως ο Πούτιν δεν συνωμοτεί εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών και πως ο Τραμπ ήταν ειρωνικός στο σχόλιό του.

Ο Πούτιν δήλωσε πως όλες οι χώρες, με τις οποίες η Ρωσία διεξήγαγε συνομιλίες στην Κίνα, υποστήριξαν τη ρωσοαμερικανική σύνοδο κορυφής που πραγματοποιήθηκε στην Αλάσκα και εξέφρασαν ελπίδες ότι οι συνομιλίες θα μπορούσαν να βοηθήσουν στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.