Τραμπ: Προανήγγειλε διάγγελμα στον αμερικανικό λαό τα ξημερώματα της Πέμπτης - Real.gr

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα, Τρίτη (16/12) ότι θα απευθυνθεί στο έθνος από τον Λευκό Οίκο την Τετάρτη στις 9 το βράδυ (τοπική ώρα, 04:00 της Πέμπτης στην Ελλάδα).

Ο Τραμπ δεν αναφέρθηκε στο περιχεόμενο της ομιλίας του ωστόσο σε ανάρτησή του στο Truth Social κάνει λόγο για μία υπέροχη χρονιά και τονίζει ότι τα καλύτερα δεν έχουν έρθει ακόμα.

Αναλυτικά η ανάρτηση

«Αγαπητοί συμπατριώτες μου: Αύριο το βράδυ θα απευθύνω ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟΝ ΛΑΟ, ΖΩΝΤΑΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΛΕΥΚΟ ΟΙΚΟ, στις 9 μ.μ. Ανυπομονώ να σας “δω” τότε. Ήταν μια υπέροχη χρονιά για τη χώρα μας, και ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΡΘΕΙ ΑΚΟΜΑ!».