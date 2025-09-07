Quantcast
Τραμπ: Προειδοποιεί «για τελευταία φορά» τη Χαμάς να αποδεχτεί τη συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων - Real.gr
real player

Τραμπ: Προειδοποιεί «για τελευταία φορά» τη Χαμάς να αποδεχτεί τη συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων

22:50, 07/09/2025
Τραμπ: Προειδοποιεί «για τελευταία φορά» τη Χαμάς να αποδεχτεί τη συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Οι Ισραηλινοί αποδέχτηκαν τους όρους μου. Είναι καιρός να τους δεχτεί και η Χαμάς» ανέφερε σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέδωσε απόψε μια «τελευταία προειδοποίηση», όπως την αποκάλεσε, για τη Χαμάς, προτρέποντάς την να δεχτεί τη συμφωνία για την απελευθέρωση όλων των ομήρων από τη Λωρίδα της Γάζας.

«Οι Ισραηλινοί αποδέχτηκαν τους όρους μου. Είναι καιρός να τους δεχτεί και η Χαμάς» ανέφερε σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social. «Προειδοποίησα τη Χαμάς για τις συνέπειες που θα έχει η άρνησή της. Αυτή είναι η τελευταία προειδοποίηση, δεν θα υπάρξει άλλη», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ έγινε λίγο νωρίτερα δεκτός με ανάμικτα επιφωνήματα επευφημίας και αποδοκιμασίας, όταν έφτασε για τον τελικό ανδρών του US Open. Τα περισσότερα από τα καθίσματα του γηπέδου ήταν άδεια και η έναρξη του παιχνιδιού καθυστέρησε, λόγω των αυξημένων ελέγχων ασφαλείας.

Πλάνα του τηλεοπτικού δικτύου ABC, χωρίς ήχου, τον έδειχναν να χαιρετά το αραιό πλήθος των θεατών.

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι η ώρα έναρξης του αγώνα μετατέθηκε κατά 30 λεπτά.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Ευρωπαϊκό νεανίδων πόλο: Ήττα στο τέλος και ασημένιο μετάλλιο για την εθνική

Ευρωπαϊκό νεανίδων πόλο: Ήττα στο τέλος και ασημένιο μετάλλιο για την εθνική

23:10 07/09
H Jennifer Aniston αποκαλύπτει τα καλλυντικά που δεν μπορεί να αποχωριστεί – και τις θεραπείες που έχει κάνει

H Jennifer Aniston αποκαλύπτει τα καλλυντικά που δεν μπορεί να αποχωριστεί – και τις θεραπείες που έχει κάνει

23:00 07/09
Χανιά: Κρατούμενος που φέρεται να εμπλέκεται στην εγκληματική οργάνωση επιτέθηκε σε συγκρατούμενούς του

Χανιά: Κρατούμενος που φέρεται να εμπλέκεται στην εγκληματική οργάνωση επιτέθηκε σε συγκρατούμενούς του

22:59 07/09
Τραμπ: Προειδοποιεί «για τελευταία φορά» τη Χαμάς να αποδεχτεί τη συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων

Τραμπ: Προειδοποιεί «για τελευταία φορά» τη Χαμάς να αποδεχτεί τη συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων

22:50 07/09
ΗΠΑ: Η Ρωσία «δεν δείχνει ότι θέλει να τελειώσει διπλωματικά τον πόλεμο», δηλώνει ο ειδικός απεσταλμένος για την Ουκρανία

ΗΠΑ: Η Ρωσία «δεν δείχνει ότι θέλει να τελειώσει διπλωματικά τον πόλεμο», δηλώνει ο ειδικός απεσταλμένος για την Ουκρανία

22:45 07/09
Ελένη Χατζίδου – Ετεοκλής Παύλου: Νέο μέλος στην οικογένεια

Ελένη Χατζίδου – Ετεοκλής Παύλου: Νέο μέλος στην οικογένεια

22:30 07/09
Λάρισα: Πυρκαγιά κοντά στο Νέο Κοιμητήριο και τις Φυλακές της πόλης

Λάρισα: Πυρκαγιά κοντά στο Νέο Κοιμητήριο και τις Φυλακές της πόλης

22:29 07/09
Πηγές του υπ. Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών: Προαιρετική η ευρωπαϊκή οδηγία για το ποια προϊόντα θα έχουν μειωμένο ΦΠΑ

Πηγές του υπ. Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών: Προαιρετική η ευρωπαϊκή οδηγία για το ποια προϊόντα θα έχουν μειωμένο ΦΠΑ

22:24 07/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved