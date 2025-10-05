Τραμπ σε Χαμάς: Πλήρης εξολόθρευση, αν δεν παραδώσετε τον έλεγχο της Γάζας - Real.gr

«Η ομάδα θα αναχωρήσει απόψε με πρόγραμμα να αρχίσει αύριο τις διαπραγματεύσεις», δήλωσε η Σος Μπεντροσιάν στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων αφιερωμένης στις εξελίξεις σχετικά με την κατάσταση στη Γάζα, διευκρίνιζοντας ότι πρόκειται για «τεχνικές διαπραγματεύσεις».
Η εκπρόσωπος δήλωσε ακόμα ότι δεν υφίσταται κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, μόνο μια προσωρινή διακοπή ορισμένων βομβαρδισμών.
Ο στρατός μπορεί να συνεχίσει να δρα στη Γάζα για αμυντικούς λόγους, δήλωσε η Σος Μπεντροσιάν.
Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από την πλευρά του ότι η Χαμάς θα βρεθεί αντιμέτωπη με «πλήρη εξολόθρευση», αν αρνηθεί να παραδώσει την εξουσία και τον έλεγχο της Γάζας.
Όταν ερωτήθηκε εάν ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συμφωνεί με τον τερματισμό των βοβμαρδισμών στη Γάζα και υποστηρίζει το ευρύτερο όραμα των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τραμπ δήλωσε χθες, Σάββατο, στο CNN, «Ναι σχετικά με τον Μπίμπι».
Στη συνέντευξη, η οποία μεταδόθηκε σήμερα, ο Τραμπ πρόσθεσε ότι περιμένει να μάθει σύντομα αν η Χαμάς δεσμεύεται για ειρήνη.
Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε εξάλλου σήμερα πως ελπίζει ότι μια συμφωνία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς μπορεί να οριστικοποιηθεί νωρίς αυτή την εβδομάδα, ώστε να επιτραπεί η απελευθέρωση των ομήρων από τη Γάζα.
«Διεξάγονται όλες αυτές οι συνομιλίες, ακόμα και την ώρα που σας μιλάω, ελπίζουμε ότι θα οριστικοποιηθεί πολύ γρήγορα, νωρίς αυτή την εβδομάδα», δήλωσε ο Ρούμπιο στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC. «Αυτό δεν μπορεί να πάρει εβδομάδες ούτε καν πολλές ημέρες. Θέλουμε να το δούμε να συμβαίνει πολύ γρήγορα», πρόσθεσε.
Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας επισήμανε επίσης ότι οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη λωρίδα της Γάζας θα πρέπει «να σταματήσουν» ώστε να επιτραπεί η επίτευξη συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων.
«Μόλις συμφωνήσετε για τα ζητήματα επιμελητείας, πιστεύω ότι οι Ισραηλινοί και όλος ο κόσμος θα αναγνωρίσουν ότι είναι αδύνατο να απελευθερωθούν όμηροι εν μέσω πληγμάτων, συνεπώς αυτά θα πρέπει να σταματήσουν», δήλωσε ο Ρούμπιο στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS, υπογραμμίζοντας ότι συμφωνία για τα ζητήματα αυτά πρέπει να επιτευχθεί «πολύ γρήγορα».
Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters