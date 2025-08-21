Quantcast
Τραμπ: «Σε δύο εβδομάδες θα γνωρίζουμε αν θα υπάρξει ειρήνη στην Ουκρανία» - Real.gr
Τραμπ: «Σε δύο εβδομάδες θα γνωρίζουμε αν θα υπάρξει ειρήνη στην Ουκρανία»

22:48, 21/08/2025
ΠΗΓΗ: EPA/SHAWN THEW

Αυτό δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε τηλεφωνική του συνέντευξη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που θέλει να φέρει στο ίδιο τραπέζι των συνομιλιών τους προέδρους της Ουκρανίας και της Ρωσίας, δήλωσε σήμερα ότι θα ξέρει περισσότερα για τις πιθανότητες ειρήνευσης «μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες».

«Θα έλεγα ότι μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες θα γνωρίζουμε, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Μετά, θα χρειαστεί ίσως να υιοθετήσουμε μια διαφορετική προσέγγιση», είπε σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στον συντηρητικό ραδιοφωνικό παραγωγό Τοντ Στάρνες, όταν εκείνος τον ρώτησε εάν θα υπάρξει ειρήνη.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις.

Ο Τραμπ συναντήθηκε την περασμένη Παρασκευή με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα και την Δευτέρα με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον. Αμέσως μετά ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει μια διμερή συνάντηση των δύο ηγετών και μια τριμερή, με τη συμμετοχή και του ιδίου, αμέσως μετά. Ο Πούτιν φαίνεται ότι έχει δεχτεί αυτή τη συνάντηση, την οποία αρνιόταν μέχρι τώρα. Όμως δεν έχει συμφωνηθεί προς το παρόν ούτε η τοποθεσία, ούτε το πότε θα γίνει.

Νωρίτερα σήμερα ο Ζελένσκι είπε ότι «τα σήματα που στέλνει η Ρωσία» υποδηλώνουν ότι προσπαθεί να αποφύγει μια διμερή συνάντηση. Την περασμένη νύχτα η Μόσχα εξαπέλυσε άλλη μια μαζική επίθεση στην Ουκρανία, χρησιμοποιώντας 574 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 40 πυραύλους, σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

