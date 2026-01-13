Tραμπ σε Ιρανούς: Συνεχίστε τις διαδηλώσεις - Η βοήθεια είναι καθ’ οδόν - Real.gr

Νέο μήνυμα προς τους Ιρανούς διαδηλωτές έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσα από ανάρτησή του στο Truth Social, τονίζοντας ότι «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν».

Την ίδια ώρα, προέτρεψε τον λαό του Ιράν να συνεχίσει τις διαδηλώσεις, ενώ γνωστοποίησε ότι «ακύρωσε όλες τις συναντήσεις με Ιρανούς αξιωματούχους μέχρι να σταματήσει η άσκοπη δολοφονία διαδηλωτών».

Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι «οι δολοφόνοι και οι βασανιστές θα πληρώσουν βαρύ τίμημα».

Αναλυτικά, όσα ανέφερε:

«Ιρανοί πατριώτες, ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΣΑΣ!!! Καταγράψτε τα ονόματα των δολοφόνων και των βασανιστών. Θα πληρώσουν βαρύ τίμημα. Έχω ακυρώσει όλες τις συναντήσεις με Ιρανούς αξιωματούχους έως ότου ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ οι παράλογες δολοφονίες διαδηλωτών. Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΡΧΕΤΑΙ. MIGA (Make Iran Great Again)!!!».



