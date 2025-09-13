Τραμπ σε ΝΑΤΟ: Αν κάνετε ό,τι λέω, ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα - Κυρώσεις στη Ρωσία όταν το κάνετε όλοι - Real.gr

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε έτοιμος να εφαρμόσει σημαντικές κυρώσεις στη Ρωσία, όταν «όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ συμφωνήσουν και αρχίσουν να κάνουν το ίδιο», ενώ τόνισε πως ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει αν ακολουθήσουν τις οδηγίες του.

Ο Τραμπ, mέσω επιστολής στα μέλη του ΝΑΤΟ σημειώνει ότι «η δέσμευση του ΝΑΤΟ για τη νίκη έχει υπάρξει πολύ λιγότερη από 100%, και η αγορά ρωσικού πετρελαίου από ορισμένους είναι σοκαριστική! Αποδυναμώνει σημαντικά τη διαπραγματευτική σας θέση και τη διαπραγματευτική σας δύναμη έναντι της Ρωσίας. Σε κάθε περίπτωση, είμαι έτοιμος να «ξεκινήσω» όταν είστε έτοιμοι».

«Είμαι εδώ μόνο για να βοηθήσω να το σταματήσουμε και να σώσω χιλιάδες ζωές Ρώσων και Ουκρανών», υποστηρίζει ο Τραμπ στην ανάρτησή του στο Truth Social.

Η ανάρτηση που έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Truth Social:

Είμαι έτοιμος να επιβάλω σημαντικές κυρώσεις στη Ρωσία όταν όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ συμφωνήσουν και αρχίσουν να κάνουν το ίδιο, και όταν όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ σταματήσουν να αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία. Όπως γνωρίζετε, η δέσμευση του ΝΑΤΟ για ΝΙΚΗ είναι πολύ μικρότερη από 100%, και η αγορά ρωσικού πετρελαίου από ορισμένα κράτη είναι συγκλονιστική! Αυτό αποδυναμώνει σημαντικά τη διαπραγματευτική σας θέση και τη διαπραγματευτική σας δύναμη έναντι της Ρωσίας.

Εν πάση περιπτώσει, είμαι έτοιμος να «προχωρήσω» όταν είστε έτοιμοι. Απλά πείτε πότε. Πιστεύω ότι αυτό, σε συνδυασμό με το ΝΑΤΟ, ως ομάδα, που επιβάλλει δασμούς 50% έως 100% στην Κίνα, οι οποίοι θα καταργηθούν πλήρως μετά το τέλος του πολέμου με τη Ρωσία και την Ουκρανία, θα συμβάλει επίσης σημαντικά στον τερματισμό αυτού του θανατηφόρου, αλλά γελοίου πολέμου.

Η Κίνα έχει ισχυρό έλεγχο, ακόμη και επιρροή, στη Ρωσία, και αυτά τα ισχυρά δασμολογικά μέτρα θα σπάσουν αυτή την επιρροή. Αυτός δεν είναι ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜΠ (δεν θα είχε ξεκινήσει ποτέ αν ήμουν Πρόεδρος!), είναι ο ΠΟΛΕΜΟΣ του Μπάιντεν και του Ζελένσκι. Είμαι εδώ μόνο για να βοηθήσω να σταματήσει και να σωθούν χιλιάδες ζωές Ρώσων και Ουκρανών (7.118 ζωές χάθηκαν μόνο την περασμένη εβδομάδα. ΤΡΕΛΌ!). Αν το ΝΑΤΟ κάνει ό,τι λέω, ο ΠΌΛΕΜΟΣ θα τελειώσει γρήγορα και όλες αυτές οι ζωές θα σωθούν! Αν όχι, απλώς σπαταλάτε το χρόνο μου και το χρόνο, την ενέργεια και τα χρήματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΈΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΊΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΉΣ».