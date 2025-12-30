Quantcast
Τραμπ: Σκέφτομαι πολύ σοβαρά την πώληση F-35 στην Τουρκία, υπόσχομαι ότι δεν θα τα χρησιμοποιήσει κατά του Ισραήλ - Real.gr
Τραμπ: Σκέφτομαι πολύ σοβαρά την πώληση F-35 στην Τουρκία, υπόσχομαι ότι δεν θα τα χρησιμοποιήσει κατά του Ισραήλ

02:30, 30/12/2025
Οι ΗΠΑ «σκέφτονται πολύ σοβαρά» το ενδεχόμενο πώλησης των μαχητικών F-35 στην Τουρκία είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνέντευξη Τύπου μαζί με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου.

Όταν η ίδια ερώτηση τέθηκε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, ο Τραμπ έσπευσε να απαντήσει ο ίδιος και είπε: «Υπόσχομαι ότι δεν θα τα χρησιμοποιήσουν ποτέ εναντίον του Ισραήλ».

Η Τουρκία εκδιώχτηκε από το πρόγραμμα των F-35 μετά την αγορά του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400. Από τότε πιέζει για την επάνοδο, αλλά η απόφαση δεν είναι αποκλειστικά στο χέρι του Αμερικανού προέδρου.

Από την πλευρά του το Ισραήλ είναι κατηγορηματικά αντίθετο στο ενδεχόμενο να δοθούν τα μαχητικά στην Τουρκία.

