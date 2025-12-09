Τραμπ στη Bild: «Η Ρωσία έχει το πάνω χέρι - Ο Ζελένσκι πρέπει να αρχίσει να αποδέχεται πράγματα» - Real.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ρωσία έχει το «πάνω χέρι» στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία και ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρέπει «να συνέλθει και να αρχίσει να αποδέχεται πράγματα».

Σε συνέντευξή του στη γερμανική εφημερίδα Bild, ο Τραμπ κατηγόρησε επίσης τους Ευρωπαίους συμμάχους της Ουκρανίας ότι «μιλούν υπερβολικά πολύ» και ότι δεν «παραδίδουν» αυτά που χρειάζεται η εμπόλεμη χώρα.

Ο Τραμπ έχει πρωτοστατήσει στη νέα διπλωματική προσπάθεια για τον τερματισμό της σχεδόν τετραετούς σύγκρουσης, καταρτίζοντας ένα ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων, το οποίο ούτε ο Ζελένσκι ούτε η Ρωσία έχουν αποδεχθεί στην τρέχουσα μορφή του.

Η πρόταση έχει προσκρούσει σε απαιτήσεις δύσκολο να συμφιλιωθούν, ειδικά όσον αφορά το αν το Κίεβο πρέπει να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία και πώς μπορεί να διασφαλιστεί από οποιαδήποτε μελλοντική επιθετικότητα της Μόσχας.

Όταν ρωτήθηκε ποια πλευρά πιστεύει ότι βρίσκεται σε ισχυρότερη διαπραγματευτική θέση, ο Τραμπ είπε: «Δεν μπορεί να υπάρχει αμφιβολία γι’ αυτό. Είναι η Ρωσία. Είναι πολύ μεγαλύτερη χώρα».

Παράλληλα, σχετικά με την πιθανότητα εκλογών στην Ουκρανία, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε «νομίζω είναι ώρα η Ουκρανία να διεξάγει εκλογές. Τα πράγματα δεν πάνε ιδιαίτερα καλά».

«Μισούν πραγματικά ο ένας τον άλλον»

Μάλιστα, δε δίστασε να μιλήσει για πραγματικό μίσος ανάμεσα σε Ζελένσκι και Πούτιν. Πιο συγκεκριμένα, ο Τραμπ υπογράμμισε:

«Οι δυο τους πραγματικά μισούν ο ένας τον άλλον. Και μέρος του προβλήματος είναι ότι πραγματικά μισούν βαθιά ο ένας τον άλλον, ξέρετε. Και αυτό τους κάνει πολύ δύσκολο να καταλήξουν σε μια συμφωνία. Είναι δυσκολότερο απ’ ό,τι στις περισσότερες περιπτώσεις. Έχω τερματίσει οκτώ πολέμους, και αυτός θα ήταν ο ένατος. Αυτός θα ήταν, όπως έχω πει, ο πιο εύκολος – ή ένας από τους πιο εύκολους. Δηλαδή, έχω επιλύσει μια σύγκρουση που διήρκεσε 36 χρόνια. Έφερα ειρήνη ανάμεσα στο Πακιστάν και την Ινδία. Έλυσα τόσες πολλές συγκρούσεις. Είμαι πολύ περήφανος γι’ αυτό. Και το καταφέρνω αρκετά συστηματικά, αρκετά εύκολα. Δεν μου είναι δύσκολο. Αυτό είναι που κάνω. Κλείνω συμφωνίες. Αυτή εδώ είναι δύσκολη. Ένας από τους λόγους είναι το τεράστιο μέγεθος του μίσους ανάμεσα στον Πούτιν και τον Ζελένσκι.»