Τραμπ στη Γενική Συνέλευση: «Έχω τερματίσει επτά πολέμους...» - Σφοδρή κριτική στον ΟΗΕ - Η αναφορά του στην Ελλάδα - Real.gr

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μιλά από το βήμα του ΟΗΕ μετά την επίσημη αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από αρκετές χώρες τις τελευταίες ημέρες με την Ουάσινγκτον να έχει εκφράσει στο παρελθόν την αντίθεσή της σε μια τέτοια κίνηση.

Στην αρχή της ομιλίας του ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε «ότι έχουν περάσει έξι χρόνια από την τελευταία του ομιλία στα Ηνωμένα Έθνη». Κατηγόρησε τον προκάτοχό του για μια σειρά επαναλαμβανόμενων «καταστροφών».

«Τερμάτισα επτά πολέμους χωρίς τη βοήθεια του ΟΗΕ»

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε σήμερα τον ΟΗΕ ότι δεν τον βοήθησε στις διάφορες ειρηνευτικές του προσπάθειες, σε μια ομιλία του προς την Γενική Συνέλευση που ήταν γεμάτη με λοιδορίες.

«Τα δύο πράγματα που έλαβα από τα Ηνωμένα Έθνη ήταν μια ελαττωματική κυλιόμενη σκάλα και ένα ελαττωματικό τηλεϋποβολέα», είπε ειρωνικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, αναφερόμενος σε τεχνικά προβλήματα που περιέβαλαν την ομιλία του στην έδρα του ΟΗΕ, έναν θεσμό που είπε ότι «απέχει πολύ από το να αξιοποιήσει τις δυνατότητές του».

Στην ομιλία του ο Τραμπ μίλησε για πληθώρα θεμάτων, λέγοντας πως η «ανεξέλεγκτη μετανάστευση είναι το κυριότερο ζήτημα της εποχής μας», κατηγορώντας τα Ηνωμένα Έθνη ότι χρηματοδοτούν την ανεξέλεγκτη μετανάστευση.

«Τα Ηνωμένα Έθνη χρηματοδοτούν μια επίθεση στις δυτικές χώρες και τα σύνορά τους», δήλωσε, αναφερόμενος στην οικονομική βοήθεια που έχει παράσχει ο ΟΗΕ σε μετανάστες που έχουν ανάγκη. «Ο ΟΗΕ υποστηρίζει άτομα που εισέρχονται παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες», πρόσθεσε.

Χαρακτήρισε δε την κλιματική αλλαγή τη μεγαλύτερη «απάτη».

Χαρακτηριστικά δήλωσε ότι η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους είναι «ανταμοιβή» για τις «φρικαλεότητες» που διέπραξε η Χαμάς, επικρίνοντας χώρες που προχώρησαν στην αναγνώριση αυτή.

Ζήτησε τον άμεσο τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, λέγοντας πως εκείνοι που υποστηρίζουν την ειρήνη θα πρέπει να ενωθούν απαιτώντας την απελευθέρωση των ομήρων, που εξακολοθούν να κρατούνται στη Γάζα.

Αναφορικά με το Ιράν, επανέλαβε τη θέση ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν μπορεί ποτέ να της επιτραπεί να κατέχει πυρηνικά όπλα. «Η θέση μου είναι πολύ απλή: Δεν μπορεί να επιτραπεί στον υπ’ αριθμόν ένα χορηγό της τρομοκρατίας στον κόσμο να κατέχει το πιο επικίνδυνο όπλο», δήλωσε.

Δεσμεύτηκε ότι η κυβέρνησή του θα ηγηθεί μιας διεθνούς προσπάθειας για την εφαρμογή μιας σύμβασης για τα βιολογικά όπλα, πρωτοπορώντας σε ένα σύστημα επαλήθευσης μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης. «… καλώ κάθε έθνος να ενωθεί με μας στον τερματισμό της ανάπτυξης βιολογικών όπλων μια για πάντα», είπε.

«Η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους είναι ανταμοιβή για τις φρικαλεότητες της Χαμάς»

Ο Τραμπ δηλώνει ότι έχει εμπλακεί στις προσπάθειες για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα και ότι τα διαπραγματευόμενα μέρη «πρέπει να το πετύχουν».

Αναφέρει το γεγονός ότι αρκετές ισχυρές χώρες έχουν αναγνωρίσει τα τελευταία ημέρες το παλαιστινιακό κράτος.

Ο Τραμπ λέει ότι «αυτό θα ήταν ανταμοιβή» για τις φρικαλεότητες της Χαμάς. Αντί να υποκύψει στις απαιτήσεις της Χαμάς για λύτρα, ο Τραμπ λέει ότι όσοι θέλουν την ειρήνη πρέπει να ενωθούν σε ένα μήνυμα: να απελευθερωθούν τώρα οι όμηροι.

Αυτή η δήλωση προκαλεί χειροκροτήματα στην αίθουσα.

Ο Τραμπ για μετανάστευση: «Οι χώρες σας καταστρέφονται» – Η αναφορά του στην Ελλάδα

Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι τα Ηνωμένα Έθνη «όχι μόνο δεν λύνουν τα προβλήματα που πρέπει, αλλά πολύ συχνά δημιουργούν νέα προβλήματα που πρέπει να λύσουμε».

Λέει ότι το καλύτερο παράδειγμα είναι η ανεξέλεγκτη μετανάστευση, την οποία περιγράφει ως «το νούμερο ένα πολιτικό ζήτημα της εποχής μας».

«Είναι ανεξέλεγκτη, οι χώρες σας καταστρέφονται», λέει.

Νωρίτερα, ανέφερε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία σχεδόν το 50% των κρατουμένων στις φυλακές της Γερμανίας είναι αλλοδαποί, 53% στην Αυστρία, 54% στην Ελλάδα και 72% στην «όμορφη Ελβετία». Οι αριθμοί αυτοί αναμένεται να εξεταστούν για το ποια δεδομένα επικαλέστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Τα Ηνωμένα Έθνη χρηματοδοτούν μια επίθεση εναντίον των δυτικών χωρών και των συνόρων τους».

«Ο ΟΗΕ υποστηρίζει άτομα που εισέρχονται παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες και μετά εμείς πρέπει να τα απομακρύνουμε. Ο ΟΗΕ παρείχε επίσης τροφή, στέγη, μεταφορά και χρεωστικές κάρτες σε παράνομους μετανάστες».

Ο Τραμπ συνεχίζει λέγοντας ότι ο ΟΗΕ «υποτίθεται ότι πρέπει να σταματά τις εισβολές, όχι να τις δημιουργεί και να τις χρηματοδοτεί».

«Έχουμε επαναβεβαιώσει ότι η Αμερική ανήκει στον αμερικανικό λαό και ενθαρρύνω όλες τις χώρες να λάβουν τη δική τους θέση για την υπεράσπιση των πολιτών τους», προσθέτει.

«Πρέπει να το κάνετε αυτό γιατί το βλέπω, δεν αναφέρω ονόματα, το βλέπω και θα μπορούσα να καλέσω τον καθένα από αυτούς.

Ο Τραμπ στρέφεται συγκεκριμένα προς την Ευρώπη και λέει ότι βρίσκεται σε «σοβαρή δυσχέρεια».

Οι ΗΠΑ είναι διατεθειμένες να επιβάλουν «πολύ αυστηρούς δασμούς» στη Ρωσία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προχώρησε στο θέμα του πολέμου στην Ουκρανία.

Επανέλαβε το αίτημά του προς τις χώρες του ΝΑΤΟ να σταματήσουν να αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία.

Ο Τραμπ λέει: «Δεν μπορούν να κάνουν αυτό που κάνουν. Αγοράζουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Ρωσία, ενώ ταυτόχρονα πολεμούν τη Ρωσία. Είναι ντροπιαστικό για αυτούς».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ λέει ότι έμαθε για αυτή την «αδικαιολόγητη» τάση μόλις πριν από δύο εβδομάδες.

Κατηγορεί επίσης την Ινδία και την Κίνα ότι είναι οι «κύριοι χρηματοδότες» του πολέμου, αγοράζοντας ρωσικό πετρέλαιο.