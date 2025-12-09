Τραμπ στο Politico: Νομίζω ότι οι Ευρωπαίοι είναι αδύναμοι - Δεν ξέρουν τι κάνουν - Real.gr

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καταδίκασε την Ευρώπη ως μια «παρακμάζουσα» ομάδα εθνών που ηγούνται «αδύναμοι» άνθρωποι, υποτιμώντας τους παραδοσιακούς συμμάχους των ΗΠΑ για την αποτυχία τους να ελέγξουν τη μετανάστευση και να τερματίσουν τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, και υποδεικνύοντας ότι θα υποστηρίξει Ευρωπαίους πολιτικούς υποψηφίους που ευθυγραμμίζονται με το δικό του όραμα για την ήπειρο.

Η ευρεία επίθεση κατά των πολιτικών ηγετών της Ευρώπης αποτελεί την πιο σφοδρή καταδίκη από τον πρόεδρο μέχρι σήμερα αυτών των δυτικών δημοκρατιών, απειλώντας μια αποφασιστική ρήξη με χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία, που ήδη έχουν βαθιά τεταμένες σχέσεις με τη διοίκηση Τραμπ.

«Νομίζω ότι είναι αδύναμοι», είπε ο Τραμπ αναφερόμενος στους πολιτικούς ηγέτες της Ευρώπης. «Αλλά επίσης πιστεύω ότι θέλουν να είναι τόσο πολιτικά ορθοί». «Νομίζω ότι δεν ξέρουν τι να κάνουν. Η Ευρώπη δεν ξέρει τι να κάνει» πρόσθεσε στο Politico.

Ο Τραμπ συνδύασε αυτή την ευθύτητα, που φτάνει ακόμα και στα όρια της επιθετικότητας, για τα ευρωπαϊκά θέματα με μια σειρά ξεκάθαρων δηλώσεων για θέματα πιο κοντά στην πατρίδα του: είπε ότι θα κάνει την υποστήριξη για άμεση μείωση των επιτοκίων κριτήριο για την επιλογή νέου προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve). Δήλωσε ότι θα μπορούσε να επεκτείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά των ναρκωτικών στο Μεξικό και την Κολομβία.

Τα σχόλια του Τραμπ για την Ευρώπη έρχονται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη στιγμή στις διαπραγματεύσεις για το τέλος του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες εκφράζουν αυξανόμενη ανησυχία ότι ο Τραμπ μπορεί να εγκαταλείψει την Ουκρανία και τους ηπειρωτικούς συμμάχους της στη ρωσική επιθετικότητα. Στη συνέντευξη, ο Τραμπ δεν προσέφερε καμία διαβεβαίωση στους Ευρωπαίους γι’ αυτό το ζήτημα και δήλωσε ότι η Ρωσία βρίσκεται προφανώς σε ισχυρότερη θέση από την Ουκρανία.

Τις τελευταίες ημέρες, οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σείστηκαν από την απογοήτευση με τη δημοσίευση της νέας Εθνικής Στρατηγικής Ασφαλείας του Τραμπ, ενός εξαιρετικά προκλητικού μανιφέστου που τοποθετεί τη διοίκηση Τραμπ απέναντι στο κυρίαρχο ευρωπαϊκό πολιτικό κατεστημένο και υπόσχεται να «καλλιεργήσει την αντίσταση» στο ευρωπαϊκό status quo σε θέματα μετανάστευσης και άλλες πολιτικά ευαίσθητες υποθέσεις.

Στη συνέντευξη, ο Τραμπ ενίσχυσε αυτήν την κοσμοθεωρία, περιγράφοντας πόλεις όπως το Λονδίνο και το Παρίσι να «τρίζουν» κάτω από το βάρος της μετανάστευσης από τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Χωρίς αλλαγή στην πολιτική των συνόρων, είπε ο Τραμπ, ορισμένα ευρωπαϊκά κράτη «δεν θα είναι πλέον βιώσιμες χώρες».

Χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα προκλητική γλώσσα, ο Τραμπ επικεντρώθηκε στον αριστερό δήμαρχο του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, γιο Πακιστανών μεταναστών και πρώτο μουσουλμάνο δήμαρχο της πόλης, χαρακτηρίζοντάς τον ως «καταστροφή» και κατηγορώντας για την εκλογή του τη μετανάστευση: «Εκλέγεται επειδή τόσοι πολλοί άνθρωποι ήρθαν. Τώρα ψηφίζουν γι’ αυτόν».

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, τη Δευτέρα επέκρινε τη διοίκηση Τραμπ για το έγγραφο εθνικής ασφάλειας και κάλεσε τον Λευκό Οίκο να σεβαστεί την κυριαρχία της Ευρώπης και το δικαίωμα αυτοδιοίκησής της.

«Οι σύμμαχοι δεν απειλούν να παρέμβουν στη δημοκρατική ζωή ή στις εσωτερικές πολιτικές επιλογές αυτών των συμμάχων», δήλωσε ο Κόστα. «Τους σέβονται».

ΠΗΓΗ: Ertnews.gr