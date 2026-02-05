Τραμπ: Συνεχίζει τις επιθέσεις του στο αμερικανικό εκλογικό σύστημα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου - Real.gr

Αστυνομικές έρευνες, ποινικές διαδικασίες, απειλές περί «εθνικοποίησης» των εκλογών και συνεχείς καταγγελίες για «νοθεία»: ο Ντόναλντ Τραμπ έχει βάλει στο στόχαστρό του το αμερικανικό εκλογικό σύστημα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Η πιο πρόσφατη ιδέα του Αμερικανού προέδρου: να πάρει από τις πολιτείες, ή τουλάχιστον από κάποιες, την ευθύνη για την οργάνωση της εκλογικής διαδικασίας προκειμένου να την αναλάβουν οι ομοσπονδιακές αρχές.

«Οι Ρεπουμπλικάνοι πρέπει να πουν: ‘Θέλουμε να αναλάβουμε τον έλεγχο, πρέπει να αναλάβουμε τον έλεγχο των εκλογών σε τουλάχιστον 15 μέρη. Οι Ρεπουμπλικάνοι πρέπει να εθνικοποιήσουν τις εκλογές», δήλωσε τη Δευτέρα ο Τραμπ μιλώντας στο podcast του πρώην αναπληρωτή διευθυντή του FBI Νταν Μποντζίνο.

Οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ προμηνύονται μια δύσκολη δοκιμασία για τους Ρεπουμπλικάνους, που διαθέτουν ισχνή πλειοψηφία στο Κογκρέσο, με την κρίση κόστους ζωής να εξακολουθεί να επιβαρύνει τα αμερικανικά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις των υπηρεσιών μετανάστευσης, από τις οποίες σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι στη Μινεάπολη, να προκαλούν την αντίδραση της κοινής γνώμης.

Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις το Ρεπουμπλικανικό κόμμα φαίνεται ότι θα χάσει τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Ο Τραμπ επανήλθε προχθές, Τρίτη, λέγοντας: «Δεν ξέρω για ποιον λόγο η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν αναλαμβάνει το θέμα ούτως ή άλλως».

Και χθες, Τετάρτη, αναφέρθηκε στο Ντιτρόιτ, τη Φιλαδέλφεια και την Ατλάντα, μεγάλες πόλεις όπου κυβερνούν Δημοκρατικοί, δηλώνοντας: «Αν δεν μπορούν (να καταμετρήσουν τις ψήφους) τίμια, (…) τότε θα πρέπει να βρούμε άλλη λύση».

«Καμία συζήτηση»

«Το Σύνταγμα αναφέρει ξεκάθαρα ότι οι πολιτείες είναι αρμόδιες για τη διεξαγωγή των εκλογών», περιλαμβανομένων των εθνικής εμβέλειας εκλογών, όπως οι ενδιάμεσες, τονίζει ο Τζάστιν Λέβιτ καθηγητής Νομικής στη Νομική Σχολή Λογιόλα. «Δεν υπάρχει συζήτηση επ’ αυτού».

Ο νομικός αυτός, που έχει εργαστεί για τις κυβερνήσεις του Μπαράκ Ομπάμα και του Τζο Μπάιντεν, εξήγησε στο AFP ότι η αποκέντρωση αυτή κατέστη απαραίτητη λόγω του μεγέθους των ΗΠΑ, αλλά επίσης είναι σχεδιασμένη ως «ένα μέτρο κατά της διαφθοράς», ως εργαλείο «διαχωρισμού των εξουσιών».

Ο Τραμπ, που ανησυχεί ότι σε περίπτωση που οι Δημοκρατικοί ανακτήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου τον Νοέμβριο, θα ξεκινήσουν διαδικασία παραπομπής του, δεν μοιάζει να νιώθει ότι περιορίζεται από το Σύνταγμα.

Ο Ρεπουμπλικανός παραμένει πεπεισμένος ότι υπήρξε νοθεία στις προεδρικές εκλογές του 2020 προκειμένου να χάσει, παρά τις αντίθετες αποφάσεις δικαστηρίων.

Από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός στην Ελβετία επανέλαβε: «Ήταν νοθευμένες εκλογές. Όλος ο κόσμος το γνωρίζει», ενώ απείλησε ότι «σύντομα θα διωχθούν από τη δικαιοσύνη πρόσωπα για τα όσα έκαναν».

Δημιουργία αμφιβολιών

Ο 79χρονος δισεκατομμυριούχος κινητοποιεί όλα τα μέσα για να αποκαταστήσει τις αδικίες που θεωρεί ότι έχει υποστεί.

Στις 28 Ιανουαρίου το FBI πραγματοποίησε έρευνες σε εκλογικά κέντρα έξω από την Ατλάντα και κατέσχεσε ψηφοδέλτια και άλλα εκλογικά έγγραφα από τις εκλογές του 2020.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε παρουσία της διευθύντριας των υπηρεσιών Πληροφοριών Τάλσι Γκάμπαρντ, της οποίας η παρουσία —κάθε άλλο παρά συνηθισμένη— προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Δημοκρατικής αντιπολίτευσης. Εκείνη διαβεβαίωσε ότι ο ίδιος ο Τραμπ της είχε ζητήσει να μεταβεί επιτόπου.

Από την πλευρά του το υπουργείο Δικαιοσύνης προσέφυγε στα δικαστήρια, επιχειρώντας να ανακτήσει τα εκλογικά μητρώα σε περίπου είκοσι πολιτείες.

Όλα αυτά αποτελούν «μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής η οποία έχει στόχο τουλάχιστον να προκαλέσει αμφιβολίες για τις επόμενες εκλογές», σχολιάζει μιλώντας στο AFP ο Ρικ Χάσεν καθηγητής Νομικής στο UCLA.

«Στη χειρότερη περίπτωση αυτό σημαίνει ότι (ο Ντόναλντ Τραμπ) θα μπορούσε να επιχειρήσει να χρησιμοποιήσει την ομοσπονδιακή κυβέρνηση για να παρέμβει ουσιαστικά στην οργάνωση των εκλογών από τις πολιτείες το 2026», προσθέτει, ζητώντας από τις οργανώσεις υπεράσπισης των πολιτικών ελευθεριών να βρίσκονται σε επαγρύπνηση.

ICE

Μία από αυτές τις οργανώσεις, η NAACP, που μάχεται για τα πολιτικά δικαιώματα των Αφροαμερικανών, εκτίμησε την Τρίτη ότι «η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί να εξαντλήσει τη χώρα μας με αξιοθρήνητες και αντισυνταγματικές φάρσες, ελπίζοντας ότι θα κουραστούμε και θα παραδεχθούμε την ήττα μας».

«Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει να δοκιμάζει τα όρια αντοχής του αμερικανικού εκλογικού συστήματος», σημειώνει ο Τζάστιν Λέβιτ. «Δεν πιστεύω ότι θα τα καταφέρει».

Στο πιο ακραίο σενάριο, κάποιοι αντίπαλοι του Αμερικανού προέδρου φοβούνται ότι θα βασιστεί στις ομοσπονδιακές δυνάμεις επιβολής της τάξης, ή ακόμη και στον στρατό, για να επηρεάσει τις επικείμενες εκλογές.

«Θα περικυκλώσουμε τα εκλογικά κέντρα με την ICE (σ.σ. την αστυνομία μετανάστευσης) τον Νοέμβριο», είχε δηλώσει την Τρίτη ο Στιβ Μπάνον, ένας από τους βασικούς ιδεολόγους του κινήματος MAGA (Make America Great Again).

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP