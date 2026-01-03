Τραμπ: Συνελήφθη ο Μαδούρο - Μεταφέρθηκε εκτός Βενεζουέλας - Real.gr

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συνέλαβαν τον Πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του και τους μετέφεραν αεροπορικώς εκτός της χώρας.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής διεξήγαγαν επιτυχώς ένα μεγάλης κλίμακας πλήγμα εναντίον της Βενεζουέλας και του ηγέτη της, του Προέδρου Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος συνελήφθη μαζί με τη σύζυγό του και μεταφέρθηκε αεροπορικώς εκτός της χώρας», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε στην ανάρτησή του ότι «η επιχείρηση διεξήχθη σε συνεργασία με τις αμερικανικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου» και πως «λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν», καθώς «θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου σήμερα στις 11:00 (τοπική ώρα, 18:00 ώρα Ελλάδας) στο Μαρ-α-Λάγκο».

Θυμίζεται πως ο Μαδούρο ήταν επικηρυγμένος από την κυβέρνηση Τραμπ για τη διακίνηση ναρκωτικών και την εισαγωγή τους στις ΗΠΑ.

CBS: Αμερικανοί κομάντος της Δύναμης Δέλτα αιχμαλώτισαν τον πρόεδρο Μαδούρο

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας αιχμαλωτίστηκε σήμερα από κομάντος της Δύναμης Δέλτα (Delta Force), μονάδας ειδικών αποστολών του αμερικανικού στρατού, όπως δήλωσαν αμερικανοί αξιωματούχοι στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS News.

Κομάντος αυτής της επίλεκτης μονάδας είχαν επίσης διεξαγάγει το 2019 την επιχείρηση στη Συρία, κατά την οποία σκοτώθηκε ο πρώην ηγέτης της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι.