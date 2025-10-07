Αιγυπτιακά ΜΜΕ: Ο 1ος γύρος συνομιλιών Χαμάς-Ισραήλ ολοκληρώθηκε σε θετικό κλίμα - Τραμπ: Σύντομα η συμφωνία - Real.gr

Η πρώτη σειρά συνομιλιών ανάμεσα στη Χαμάς και τους μεσολαβητές – Αίγυπτος, Κατάρ, ΗΠΑ – ολοκληρώθηκε σε «θετική ατμόσφαιρα», μετέδωσε νωρίς σήμερα αιγυπτιακό κρατικό μέσο ενημέρωσης.

Κατά το Al Qahera News, τηλεοπτικό δίκτυο που θεωρείται προσκείμενο στην αιγυπτιακή υπηρεσία πληροφοριών, οι συνομιλίες αναμένεται να συνεχιστούν σήμερα στο Σαρμ ελ Σέιχ, πάντα ανάμεσα στη Χαμάς και τους μεσολαβητές. Αντιπροσωπεία του Ισραήλ έφθασε εκεί χθες Δευτέρα.

Οι συνομιλίες έχουν βάση σχέδιο 20 σημείων που πρότεινε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό των μαχών και την απελευθέρωση ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστινίων κρατουμένων στο Ισραήλ.

Τραμπ: Σύντομα θα έχουμε συμφωνία

Νωρίτερα, Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύει πως σύντομα θα επιτευχθεί συμφωνία για τη Γάζα. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι έχει σημειωθεί τεράστια πρόοδος στο θέμα με τον ίδιο να τονίζει ότι η Χαμάς συμφωνεί σε «πολύ σημαντικά» ζητήματα, καθώς η παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση άρχισε έμμεσες συνομιλίες με το Ισραήλ για μια ειρηνευτική συμφωνία.

«Νομίζω ότι τα πάμε πολύ καλά και πιστεύω ότι η Χαμάς έχει κάνει σημαντικές παραχωρήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα ο Τραμπ διέψευσε το δημοσίευμα του Axios σύμφωνα με το οποίο ο ίδιος είχε παροτρύνει τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να σταματήσει να είναι τόσο αρνητικός, λέγοντας ότι «κάτι τέτοιο δεν είναι αλήθεια. Ήταν πολύ θετικός για τη συμφωνία».

«Πραγματικά πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία», είπε αργότερα ο Τραμπ.

Στο Σαρμ ελ σέιχ της Αιγύπτου επιχειρείται το πρώτο βήμα για την ειρήνη στη Γάζα. Αντιπροσωπείες όλων των πλευρών συναντώνται για να διαπραγματευτούν τον βασικό όρο της απελευθέρωσης των 48 ομήρων που κρατά η Χαμάς. Ο Ντόναλντ Τραμπ ασκεί πιέσεις προς πάσα κατεύθυνση να επισπεύσουν τις διαδικασίες, ώστε να φτάσουν γρήγορα σε συμφωνία.

«Έτοιμες να αναχωρήσουν» ομάδες του ΟΗΕ αν προχωρήσει το σχέδιο εκεχειρίας

Οι ομάδες βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών στη Γάζα είναι «έτοιμες να αναχωρήσουν» και προετοιμασμένες να παραδώσουν χιλιάδες τόνους προμηθειών αν εγκριθεί το σχέδιο εκεχειρίας της κυβέρνησης Τραμπ, σύμφωνα με εκπρόσωπο του ΟΗΕ.

Ο ΟΗΕ είναι «έτοιμος να δράσει μόλις λάβουμε το πράσινο φως… Υπάρχουν χιλιάδες τόνοι προμηθειών που είναι έτοιμοι να εισέλθουν», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Στεφάν Ντουζάρικ σε συνέντευξη Τύπου στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα.

Εν τω μεταξύ, ο επικεφαλής της υπηρεσίας ανακούφισης του ΟΗΕ δήλωσε τη Δευτέρα ότι είχε διαθέσει 9 εκατομμύρια δολάρια για τη διατήρηση της λειτουργίας των νοσοκομείων, των συστημάτων ύδρευσης, των αρτοποιείων και άλλων κρίσιμων υπηρεσιών στην περιοχή που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο.

«Εάν τεθεί σε ισχύ η εκεχειρία και μας επιτραπεί η πρόσβαση σε μεγάλη κλίμακα, θα είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε ακόμη περισσότερους ανθρώπους – γρήγορα», έγραψε ο Τομ Φλέτσερ, συντονιστής έκτακτης βοήθειας του ΟΗΕ, στο X.