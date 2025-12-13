Τραμπ: Σύντομα θα ξεκινήσουν χερσαίες επιθέσεις στη Βενεζουέλα εναντίον εμπόρων ναρκωτικών - Real.gr

Χερσαία πλήγματα εναντίον των εμπόρων ναρκωτικών στη Βενεζουέλα αλλά και σε άλλες περιοχές, προανήγγειλε πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ φάνηκε να υπονοεί ότι οι χερσαίες επιθέσεις θα μπορούσαν να ξεκινήσουν «τώρα», προσθέτοντας ότι «θα αρχίσουν να συμβαίνουν».

«Εξαλείψαμε το 96% των ναρκωτικών που εισέρχονταν δια θαλάσσης. Τώρα αρχίζουμε από την ξηρά, η ξηρά είναι πολύ πιο εύκολη. Αυτό θα αρχίσει να συμβαίνει», είπε χαρακτηριστικά.

Όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνει η χώρα για να αποτρέψει πιθανές χερσαίες επιθέσεις, ο Τραμπ απάντησε ότι «δεν θέλει να το πει αυτό».

«Δεν θέλω να το πω αυτό, αλλά δεν πρόκειται μόνο για χερσαίες επιθέσεις στη Βενεζουέλα, αλλά για χερσαίες επιθέσεις εναντίον φρικτών ανθρώπων που εισάγουν ναρκωτικά και σκοτώνουν τον λαό μας», πρόσθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ έχει επαναλάβει πολλές φορές τις τελευταίες εβδομάδες ότι εξετάζει την πραγματοποίηση τέτοιων πληγμάτων, απειλώντας με άμεση δράση κατά των κυκλωμάτων που διακινούν ναρκωτικά μέσω οδικών και συνοριακών περασμάτων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε επίσης εάν οι ΗΠΑ σκοπεύουν να κατάσχουν περισσότερα πετρελαϊκά περιουσιακά στοιχεία της Βενεζουέλας, αλλά δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «δεν θα ήταν πολύ έξυπνο» να αποκαλύψει αυτήΝ την πληροφορία.

«Δεν θα ήταν πολύ έξυπνο εκ μέρους μου να σας το πω αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Καταστρέφουμε τα ναρκωτικά σε επίπεδα που κανείς δεν έχει ξαναδεί ποτέ», προσέθεσε.