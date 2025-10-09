Τραμπ: «Τερματίσαμε τον πόλεμο στη Γάζα - Δευτέρα ή Τρίτη η επιστροφή των ομήρων» - Real.gr

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι οι όμηροι που παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας θα πρέπει να απελευθερωθούν τη Δευτέρα ή την Τρίτη, συμπληρώνοντας ότι θα προσπαθήσει να μεταβεί στην Αίγυπτο για την υπογραφή της συμφωνίας εκεχειρίας.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου συζητήθηκε η συμφωνία που επιτεύχθηκε, βάσει της οποίας οι όμηροι που παραμένουν στα χέρια της Χαμάς πρόκειται να απελευθερωθούν στο πλαίσιο της πρώτης φάσης ενός ευρύτερου σχεδίου για τη Λωρίδα της Γάζας. Ο αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα οδηγήσει σε «διαρκή ειρήνη».

Επισημαίνοντας πως και το Ιράν έχει ταχθεί υπέρ της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, και της συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων, ο Τραμπ ανέφερε ότι η κυβέρνησή του θα επιδιώξει συνεργασία με την Τεχεράνη, συμπληρώνοντας πως θα ήθελε να δει την ανασυγκρότηση αυτής της χώρας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στο Λευκό Οίκο ότι «τερματίσαμε τον πόλεμο στη Γάζα και, σε πολύ ευρύτερη βάση, δημιουργήσαμε ειρήνη».

«Πιστεύω ότι θα είναι μια διαρκής ειρήνη, ελπίζω μια αιώνια ειρήνη», πρόσθεσε. Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι όμηροι θα απελευθερωθούν «τη Δευτέρα ή την Τρίτη».

Η απελευθέρωσή τους είναι μια περίπλοκη διαδικασία, λέει, συμπληρώνοντας ότι «βρίσκονται σε μέρη όπου δεν θα ήθελε κανείς να είναι».

Αυτή θα είναι μια μέρα χαράς, προσθέτει, λέγοντας ότι θα προσπαθήσει να ταξιδέψει εκεί. «Θα πάμε στην Αίγυπτο, όπου θα υπογράψουμε», λέει, εξηγώντας ότι έχει ήδη γίνει μια υπογραφή εκ μέρους του, αλλά θα κάνουν μια «επίσημη υπογραφή».

Όσον αφορά το μέλλον στη Λωρίδα της Γάζας, ο Τραμπ λέει ότι «θα ανακατασκευαστεί σταδιακά».

«Νομίζω ότι θα δείτε μερικές εξαιρετικές χώρες να αναλαμβάνουν δράση, να διαθέτουν πολλά χρήματα και να φροντίζουν τα πράγματα», προσθέτει.

Ο Τραμπ συμφώνησε να μιλήσει στην Κνεσέτ

Ο Τραμπ δήλωσε στη συνέχεια ότι συμφώνησε να μιλήσει στην Κνεσέτ και θα το πράξει εάν του ζητηθεί από τους αξιωματούχους εκεί.

«Μου ζήτησαν να μιλήσω στο Κνέσετ και… συμφώνησα να το κάνω, εάν το επιθυμούν», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους κατά τη συνάντησή του με το Υπουργικό Συμβούλιο στο Λευκό Οίκο

Το κτίριο της Κνέσετ στην Ιερουσαλήμ φωτίζεται με κόκκινο, λευκό και μπλε χρώμα προς τιμήν της αναμενόμενης επίσκεψης του Προέδρου των ΗΠΑ.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου φέρεται να προσκάλεσε τον Τραμπ να απευθύνει ομιλία στην Κνέσετ κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχαν νωρίτερα σήμερα.

Σταδιακή ανοικοδόμηση της Γάζας

Στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο Τραμπ έστρεψε την προσοχή του στο μέλλον της Γάζας, λέγοντας ότι η Γάζα θα «ανακατασκευαστεί σταδιακά» από τις πλούσιες χώρες της περιοχής.

Περιγράφει επίσης τον αριθμό των θανάτων αμάχων στη Γάζα ως «μεγάλη τιμωρία» για τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, εκτιμώντας τον αριθμό των θυμάτων σε 70.000.

«Σε κάποιο σημείο, όλο αυτό πρέπει να σταματήσει», λέει. «Θα το φροντίσουμε», συμπλήρωσε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ είναι πρόθυμες να συνεργαστούν με το Ιράν στο μέλλον, περιγράφοντας την επίθεσή του στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις νωρίτερα φέτος ως ένα σημαντικό βήμα που συνέβαλε στην επίτευξη της ειρηνευτικής συμφωνίας.