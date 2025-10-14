Τραμπ: «Θα αφοπλίσουμε εμείς τη Χαμάς εάν δεν το κάνει εκείνη» - Real.gr

«Εάν δεν αφοπλιστούν οι ίδιοι, θα τους αφοπλίσουμε εμείς», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σήμερα αναφορικά με τη Χαμάς.

«Αυτό θα γίνει γρήγορα και ενδεχομένως βίαια», είπε επίσης ενώπιον δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες σχετικά με τη μορφή που θα είχε μια τέτοια επιχείρηση αφοπλισμού, ούτε σχετικά με την προθεσμία που δίνει στην παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση.

Νψρίτερα, μέσα από ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την έναρξη της δεύτερης φάσης της συμφωνίας για τη Γάζα, την ώρα που το Ισραήλ καθυστερεί την παροχή βοήθειας και η Χαμάς ενισχύει τον έλεγχό της στην περιοχή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι «ένα μεγάλο βάρος έχει αρθεί» στη Μέση Ανατολή, αλλά «η δουλειά δεν έχει τελειώσει». Προσθέτει, μάλιστα, ότι «οι νεκροί δεν έχουν επιστραφεί, όπως είχε υποσχεθεί».

Ο Τραμπ μίλησε λιγότερο από 24 ώρες μετά την επιστροφή του από τη Μέση Ανατολή. Πρώτα βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής στο Ισραήλ, απευθυνόμενος στην Κνεσέτ και στη συνέχεια στο Αιγύπτο, όπου οι ηγέτες του κόσμου συγκεντρώθηκαν για την υπογραφή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου:

Η «πρώτη φάση» του ειρηνευτικού σχεδίου του Τραμπ αποσκοπούσε στην αντιμετώπιση των βασικών αιτημάτων και των δύο πλευρών, δηλαδή της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και της επιστροφής των ομήρων στο Ισραήλ.

Η δεύτερη φάση θα επικεντρωθεί στην ανοικοδόμηση της περιοχής με τρόπο που να εγγυάται διαρκή ειρήνη και ασφάλεια. Περιλαμβάνει επίσης τα πρώτα βήματα προς την αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς.

Ο Τραμπ αναγνώρισε ότι οι φάσεις της συμφωνίας είναι «λίγο ανακατεμένες μεταξύ τους», προσθέτοντας αργότερα ότι ορισμένα στοιχεία μπορούν ακόμα να ληφθούν «εκτός σειράς με θετικό τρόπο».