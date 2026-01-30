Τραμπ: Θα ήταν εξαιρετικό να μην χρησιμοποιήσουμε τα πλοία που πλέουν προς το Ιράν - Σχεδιάζω νέες συνομιλίες - Real.gr

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Πέμπτη ότι σχεδιάζει να συνομιλήσει εκ νέου με το Ιράν εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων στην περιοχή.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου εάν είχε συνομιλίες με το Ιράν τις τελευταίες ημέρες ή αν το σχεδιάζει, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε ότι είχε συνομιλίες και ότι το σχεδιάζει.

«Έχουμε πολλά πολύ μεγάλα και ισχυρά πλοία που κατευθύνονται προς το Ιράν αυτή τη στιγμή, και θα ήταν εξαιρετικό αν δεν χρειαζόταν να τα χρησιμοποιήσουμε», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Κέντρο Κένεντι.

Reporter: Have you had any conversations with Iran in the last few days, and are you planning on it? Trump: I have had, and I am planning on it. We have a lot of very big, powerful ships sailing to Iran right now. It would be great if we didn’t have to use them. pic.twitter.com/ZdLFhoBa3R — Clash Report (@clashreport) January 30, 2026

Όσον αφορά το μήνυμα που μετέφερε στους Ιρανούς, ο Τραμπ ανέφερε ότι τους είπε δύο πράγματα: «όχι πυρηνικά και σταματήστε να σκοτώνετε διαδηλωτές. Σκοτώνουν χιλιάδες θα πρέπει να κάνουν κάτι».

Reporter: What message did you share with Iranians? Trump: I told them two things: number one, no nuclear, and number two, stop killing protesters. They are killing them by the thousands. They are going to have to do something. pic.twitter.com/N0BX8lRAwh — Clash Report (@clashreport) January 30, 2026

Πηγή: Reuters