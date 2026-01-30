Τραμπ: Θα ήταν εξαιρετικό να μην χρησιμοποιήσουμε τα πλοία που πλέουν προς το Ιράν - Σχεδιάζω νέες συνομιλίες - Real.gr

Quantcast
Τραμπ: Θα ήταν εξαιρετικό να μην χρησιμοποιήσουμε τα πλοία που πλέουν προς το Ιράν – Σχεδιάζω νέες συνομιλίες

04:00, 30/01/2026
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Πέμπτη ότι σχεδιάζει να συνομιλήσει εκ νέου με το Ιράν εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων στην περιοχή.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου εάν είχε συνομιλίες με το Ιράν τις τελευταίες ημέρες ή αν το σχεδιάζει, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε ότι είχε συνομιλίες και ότι το σχεδιάζει.

«Έχουμε πολλά πολύ μεγάλα και ισχυρά πλοία που κατευθύνονται προς το Ιράν αυτή τη στιγμή, και θα ήταν εξαιρετικό αν δεν χρειαζόταν να τα χρησιμοποιήσουμε», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Κέντρο Κένεντι.

Όσον αφορά το μήνυμα που μετέφερε στους Ιρανούς, ο Τραμπ ανέφερε ότι τους είπε δύο πράγματα: «όχι πυρηνικά και σταματήστε να σκοτώνετε διαδηλωτές. Σκοτώνουν χιλιάδες θα πρέπει να κάνουν κάτι».

Πηγή: Reuters

