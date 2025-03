Τραμπ: «Θα κερδίσουμε την οικονομική μάχη με την ΕΕ» - Real.gr

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε σήμερα τον Ιρλανδό πρωθυπουργό Μίχολ Μάρτιν πως θα αντιδράσει στην επιβολή δασμών που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση ως αντίποινα για τους δασμούς των ΗΠΑ στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου.

Ερωτηθείς εάν σκοπεύει να αντιδράσει στην απόφαση των Βρυξελλών, ο Τραμπ απάντησε: «φυσικά, θα απαντήσουμε». Για ακόμη μια φορά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ καταφέρθηκε εναντίον της ΕΕ, υποστηρίζοντας ότι «δημιουργήθηκε προκειμένου να εκμεταλλευτεί τις ΗΠΑ. Εκμεταλλεύεται τις Ηνωμένες Πολιτείες».

«Θα κερδίσουμε αυτήν την οικονομική μάχη», δήλωσε με σιγουριά ο πρόεδρος των ΗΠΑ, κατηγορώντας την ΕΕ για επιθέσεις εναντίον αμερικανικών εταιρειών. Επικαλούμενος το πρόστιμο ύψους 16 δισεκ. δολαρίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Apple, ο Τραμπ σημείωσε πως η εταιρεία είχε «πολύ άσχημη μεταχείριση» και συμπλήρωσε ότι η ΕΕ βάζει «στο στόχαστρο αμερικανικές εταιρείες».

Έναν κατάλογο προϊόντων που θα μπορούσαν να υποβληθούν σε δασμούς μετά την επιβολή από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ δασμών 25% στον χάλυβα και το αλουμίνιο, δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στον κατάλογο των 99 σελίδων περιλαμβάνονται κρέας, πουλερικά, φρούτα και λαχανικά όπως και τα αλκοολούχα ποτά. Ακόμη, περιλαμβάνονται τσίχλες, κομποσχοίνια, προϊόντα ατμίσματος και επιθέματα νικοτίνης.

Σύμφωνα με δημοσίευσμα του Politico, κάποια προϊόντα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για «επίθεση στον αμερικανικό τρόπο ζωής», όπως ρούχα για εξωτερικούς χώρους, σκηνές, εργαλεία εργαστηρίων και οικιακές συσκευές.

Άλλα περιλαμβάνουν προϊόντα βαρέως τύπου, όπως μηχανήματα εγκαταστάσεων, εκχιονιστικά μηχανήματα και μοτοσικλέτες.

On the EU’s tariff hit list: American chicken wings, motorbikes and … women’s négligées? https://t.co/cdWZ0fROA6

Είχε προηγηθεί νωρίτερα η ανακοίνωση από την ΕΕ αντιποίνων σε δύο στάδια που καλύπτουν εξαγωγές της ΕΕ ύψους 26 δισ. ευρώ, τα οποία ξεπερνούν κατά πολύ το ποσό του εμπορικού πολέμου κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ.

Σημειώνεται πως αν δεν υπάρξει διευθέτηση μέσω διαπραγματεύσεων, η ΕΕ θα επιβάλει από την 1η Απριλίου, δασμούς ύψους 8 δισ. ευρώ σε προϊόντα των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων εμβληματικά προϊόντα των ΗΠΑ όπως οι μοτοσικλέτες Harley-Davidson, το Bourbon και τα τζιν.

Από τα μέσα Απριλίου, θα καθορίσει περαιτέρω αντίμετρα 18 δισ. ευρώ, με την επιφύλαξη της έγκρισης των χωρών – μελών της ΕΕ.

We regret the unjustified US 25% tariff on steel and aluminium imports.

The EU will protect its consumers and businesses.

We are launching swift, proportionate countermeasures worth up to €26 billion, matching the economic impact of the US tariffs.

More about our response ↓

— European Commission (@EU_Commission) March 12, 2025