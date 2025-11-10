Quantcast
Τραμπ: θα παρακρατήσει τους μισθούς από ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που δεν πηγαίνουν στη δουλειά τους εν μέσω shutdown - Real.gr
Τραμπ: θα παρακρατήσει τους μισθούς από ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που δεν πηγαίνουν στη δουλειά τους εν μέσω shutdown

21:15, 10/11/2025
Πάνω από 1.500 πτήσεις εσωτερικού στις ΗΠΑ ακυρώθηκαν σήμερα (10/11).

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι θα παρακρατήσει τους μισθούς από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που δεν επιστρέφουν άμεσα στη δουλειά τους, προσθέτοντας ότι θα συστήσει τη χορήγηση μπόνους 10.000 δολαρίων σε όσους δεν απουσίασαν από την εργασία τους κατά τη διάρκεια του 41ήμερου shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

«Όλοι οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας πρέπει να επιστρέψουν στην εργασία τους, ΤΩΡΑ!!! Όποιος δεν επιστρέψει ουσιαστικά θα του παρακρατηθεί ο μισθός», δήλωσε ο Τραμπ σε ανάρτηση στο Truth Social.

Η δημοσιονομική παράλυση (shutdown) έχει θέσει υπό αναστολή σειρά υπηρεσιών του δημοσίου επί 41 ημέρες – ένα άνευ προηγουμένου χρονικό διάστημα. Πάνω από 1.500 πτήσεις εσωτερικού στις ΗΠΑ ακυρώθηκαν σήμερα, τέταρτη συναπτή ημέρα που οι ακυρώσεις πτήσεων ξεπέρασαν τις 1.000, καθώς η στάση πληρωμών στο ομοσπονδιακό κράτος συνεχίζεται και η έλλειψη ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας προκαλεί χάος και στις αερομεταφορές.

Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων Flightaware, μέχρι τις 8:30 πρωί, ανατολική ώρα ΗΠΑ (15:30 ώρα Ελλάδας), περισσότερες από 1.550 πτήσεις είχαν ακυρωθεί και 1.400 είχαν καθυστερήσει σήμερα μετά τις 2.950 πτήσεις που ακυρώθηκαν και σχεδόν 10.800 άλλες που καθυστέρησαν χθες Κυριακή, τη χειρότερη ημέρα για προβλήματα πτήσεων από την έναρξη του shutdown την 1η Οκτωβρίου.

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) έδωσε εντολή στις αεροπορικές εταιρείες να μειώσουν το 4% των καθημερινών πτήσεων από την Παρασκευή σε 40 μεγάλα αεροδρόμια λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Οι μειώσεις στις πτήσεις έχουν υποχρεωτική ισχύ για να ανέλθουν στο 6% αύριο Τρίτη και στη συνέχεια να ανέλθουν στο 10% έως τις 14 Νοεμβρίου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

