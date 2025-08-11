Τραμπ: «Θα πω στον Πούτιν ότι πρέπει να τερματίσει τον πόλεμο» - Real.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως αναμένει μία εποικοδομητική συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, κατά τη διάρκεια της συνόδου τους που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή στην Αλάσκα, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε επίσης πως είναι «αναστατωμένος» από την άρνηση του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία στο πλαίσιο μιας συμφωνίας, που θα έβαζε τέλος στη σύρραξη.

«Επομένως, θα μιλήσω στον Βλαντίμιρ Πούτιν και θα του πω, πρέπει να τερματίσεις αυτόν τον πόλεμο. Πρέπει να τον τερματίσεις», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους.

Ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους είπε επίσης πως μια μελλοντική συνάντηση θα μπορούσε να συμπεριλάβει τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

