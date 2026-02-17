Τραμπ: Θα συμμετάσχω έμμεσα στις συνομιλίες με το Ιράν - Θα υποστούν συνέπειες αν δεν κλείσουν συμφωνία - Real.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα συμμετάσχει «έμμεσα» στις συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Παράλληλα προειδοποίησε εκ νέου την Τεχεράνη χθες Δευτέρα εναντίον των «συνεπειών» που θα αντιμετωπίσει εάν «δεν κλείσει συμφωνία», πριν από τις συνομιλίες αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και του Ιράν στη Γενεύη αυτή την εβδομάδα.

«Θα συμμετάσχω στις συνομιλίες αυτές, εμμέσως», δήλωσε ο ένοικος του Λευκού Οίκου σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν επί του προεδρικού αεροσκάφους καθώς επέστρεφε στην Ουάσιγκτον. «Θέλουν να κλείσουν συμφωνία (…) Δεν νομίζω ότι θέλουν να υποστούν τις συνέπειες που θα είχε το να μην κλείσουν συμφωνία», πρόσθεσε ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας, αναφερόμενος στις ιρανικές αρχές.

Η δήλωση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή, με τις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν να αποτελούν κομβικό ζήτημα για τη σταθερότητα στην περιοχή.