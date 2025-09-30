Quantcast
Τραμπ: «Θα συναντηθώ με στρατιωτικούς και αν δεν μου αρέσει κάποιος, θα τον απολύσω επί τόπου» - Real.gr
17:15, 30/09/2025
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα συναντηθεί σήμερα με μέλη της αμερικανικής στρατιωτικής ηγεσίας σήμερα, λέγοντας ότι θα απολύσει οποιονδήποτε από αυτούς αν δεν του αρέσουν.

«Θα συναντηθώ με στρατηγούς και με ναυάρχους και με ηγέτες, και αν δεν μου αρέσει κάποιος, θα τον απολύσω επί τόπου», είπε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος θα παραστεί αργότερα σήμερα σε συνεδρίαση στην οποία θα συμμετάσχουν εκατοντάδες Αμερικανοί στρατηγοί και ναύαρχοι που υπηρετούν σε διάφορες περιοχές του κόσμου, η οποία θα πραγματοποιηθεί έπειτα από μια ιδιαίτερα ασυνήθιστη πρόσκληση σε στρατιωτική βάση κοντά στην Ουάσινγκτον.

Σε αυτή την άνευ προηγουμένου συγκέντρωση στρατιωτικών ηγετών, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ επιτέθηκε σε αυτό που αποκάλεσε «δεκαετίες παρακμής» που προκλήθηκαν από πολιτικές που προωθούν την ποικιλομορφία και την ένταξη στον αμερικανικό στρατό.

«Οι ανόητοι και απερίσκεπτοι πολιτικοί ηγέτες έθεσαν λάθος κατεύθυνση και χάσαμε τον δρόμο μας. Γίναμε το “υπουργείο Woke”», είπε ο Χέγκσεθ κατά την έναρξη της εκδήλωσης στο Κουάντικο της Βιρτζίνια. «Αλλά όχι πια», πρόσθεσε.

Το αμφιθέατρο ήταν γεμάτο με ανώτερους ένστολους αξιωματούχους, καθισμένους μπροστά σε μια σκηνή με μια μεγάλη αμερικανική σημαία, ένα αναλόγιο και πινακίδες που έγραφαν: «Strength Service America».

Ο Χέγκσεθ επέκρινε την εμφάνιση των υπέρβαρων στρατιωτών, λέγοντας: «Είναι εντελώς απαράδεκτο να βλέπουμε χοντρούς στρατηγούς και ναυάρχους στις αίθουσες του Πενταγώνου».

Είπε ότι όλα τα τεστ φυσικής κατάστασης θα βασίζονται μόνο σε ανδρικά κριτήρια και τόνισε τη σημασία των προτύπων περιποίησης.

«Η εποχή της αντιεπαγγελματικής εμφάνισης τελείωσε. Τέλος οι μουσάτοι», είπε ο Χέγκεθ στο κοινό, το οποίο παρέμεινε σιωπηλό.

«Αν τα λόγια που λέω σήμερα σας απογοητεύουν, τότε θα πρέπει να κάνετε το έντιμο πράγμα και να παραιτηθείτε», συμπλήρωσε ο υπουργός Άμυνας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters 

