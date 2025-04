Τραμπ: «Θέλουμε συμφωνία με την Κίνα» - Real.gr

Ο Τραμπ έκανε αυτό το σχόλιο κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου που ήταν ανοιχτή για τους δημοσιογράφους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα ήθελε πολύ να συνάψει μια συμφωνία με την Κίνα ώστε να τερματιστεί ο κλιμακούμενος εμπορικός πόλεμος. Επιπλέον ο πρόεδρος τω ΗΠΑ προέβλεψε ότι «η μετάβαση» που συνδέεται με τη δασμολογική πολιτική του, ιδιαιτέρως επιθετική προς την Κίνα, θα έχει «ένα τίμημα» και θα προκαλέσει «προβλήματα», την ώρα που το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης καταγράφει σημαντική πτώση.

«Η μετάβαση θα έχει ένα κόστος και θα προκαλέσει προβλήματα, όμως στο τέλος, θα είναι ένα καλό πράγμα», εκτίμησε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ είπε στη συνεδρίαση ότι καθώς θα συνάπτονται συμφωνίες με τις χώρες, θα υπάρξει μεγαλύτερη βεβαιότητα στην εμπορική πολιτική.

Οι τελωνειακοί δασμοί που επιβλήθηκαν σε κινεζικά προϊόντα από τις ΗΠΑ ανέρχονται πλέον στο 145%, σύμφωνα με προεδρικό διάταγμα του Λευκού Οίκου, που δημοσιεύτηκε σήμερα, στο οποίο παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τη νέα δασμολογική «επίθεση» εναντίον της Κίνας, που ανακοινώθηκε χθες Τετάρτη.

Σύμφωνα με το διάταγμα, που επιβεβαιώνει επίσης την αναστολή δασμών σε άλλες χώρες, οι δασμοί 125% που ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ σε βάρος της Κίνας προστίθενται στους δασμούς 20% που ήδη επιβάλλονταν από τις αρχές Μαρτίου, στο πλαίσιο της μάχης κατά της παράνομης διακίνησης φεντανύλης, ενός ισχυρού οπιοειδούς που προκάλεσε μια σοβαρή υγειονομική κρίση στη χώρα. Προστίθενται επίσης στους δασμούς, που βρίσκονταν ήδη σε ισχύ, πριν από την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Μετά την ανακοίνωση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ότι η ΕΕ αποφάσισε να θέσει σε αναμονή τα αντίμετρα, θέλοντας η Ευρώπη να δώσει «μια ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις», ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα εμπορίου προχώρησε αργά το μεσημέρι σε σημαντικές διευκρινίσεις αναφορικά με την απόφαση αυτή.

Όπως δήλωσε ο Όλοφ Γκιλ, εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν για θέματα εμπορίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να «αναστείλει το πρώτο κύμα των προτεινόμενων αντίμετρων για το οποίο λάβαμε χθες μια ηχηρή εντολή από τα κράτη μέλη μας». Όπως είπε ο ίδιος ουσιαστικά μπαίνει παύση στη δημοσιοποίηση της νομικής πράξης που θα επέτρεπε την «έναρξη ισχύος των δασμών την επόμενη εβδομάδα. Έχουμε πατήσει το κουμπί της παύσης», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Γκιλ ξεκαθάρισε ότι «η προσέγγισή μας δεν έχει αλλάξει. Προετοιμαζόμαστε για όλα τα αποτελέσματα. Όλα είναι στο τραπέζι. Θέλουμε να μιλήσουμε με τους Αμερικανούς. Θέλουμε να πετύχουμε συμφωνίες που θα ωφελήσουν και τις δύο πλευρές».

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν ρωτήθηκε και για τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που συμφώνησε με την άποψη του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ότι μπορεί να επιτευχθεί μια εμπορική συμφωνία που θα είναι «win win» (καλή για όσους εμπλέκονται). Με τον εκπρόσωπο της Κομισιόν να συμφωνεί με τον Έλληνα πρωθυπουργό τονίζοντας «πιστεύουμε ότι μπορεί να επιτευχθεί μια εμπορική συμφωνία που θα είναι επωφελής και θέλουμε να επιτευχθεί το συντομότερο δυνατό».

Στη σημερινή συνέντευξη Τύπου της Κομισιόν, αλλά και στις δηλώσεις της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους δασμούς, το ζήτημα των διαπραγματεύσεων μπαίνει ψηλά στη στρατηγική της Ευρώπης. Ο κ. Γκιλ ενημέρωσε σήμερα τους δημοσιογράφους ότι ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφκοβιτς είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό υπουργό Εμπορίου, Χάουαρντ Λούτνικ, πριν από δύο βράδια, λίγα 24ωρα πριν από την ανακοίνωση Τραμπ. Αν και ο ίδιος δήλωσε ότι δεν προγραμματίζονται συζητήσεις με την αμερικανική πλευρά τις επόμενες ημέρες, ωστόσο διαβεβαίωσε για την καλή επικοινωνία των δυο εκπροσώπων.

Ο Όλοφ Γκιλ αναφέρθηκε στους δασμούς που παραμένουν τονίζοντας πως «θα θέλαμε οι Ηνωμένες Πολιτείες να αποσύρουν τους αρχικούς δασμούς τους, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε πραγματικά πιο θετικές διαπραγματεύσεις και να καταλήξουμε σε συμφωνίες σε πολλούς διαφορετικούς τομείς».

Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν ρωτήθηκε και για τις μεμονωμένες διαπραγματεύσεις που θέλουν οι ΗΠΑ με τα κράτη μέλη της ΕΕ, τονίζοντας εμφατικά πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την αποκλειστική ευθύνη των διαπραγματεύσεων στον τομέα του εμπορίου. «Είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων και έχει κατοχυρωθεί σε συνθήκη».

Τέλος, ο Όλαφ Γκιλ αναφέρθηκε και στις δηλώσεις του Ευρωπαίου Επιτρόπου Ενέργειας Νταν Γιοργκένσεν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξετάσει το ενδεχόμενο να αγοράσει περισσότερο φυσικό αέριο από τις ΗΠΑ, εν μέσω αυξανόμενης πίεσης από τους δασμούς του προέδρου Τραμπ, τονίζοντας ότι υπάρχει ως ενδεχόμενο αλλά είναι κάτι που εξετάζεται εδώ και μήνες. «Το θέμα του υγροποιημένου φυσικού αερίου δεν προέκυψε ξαφνικά επειδή το ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος πριν από λίγες ημέρες. Έχουμε μιλήσει για το LNG και την ενέργεια γενικότερα ως έναν τομέα που είμαστε ευτυχείς να συζητήσουμε λεπτομερέστερα με τους Αμερικανούς από τότε που ο πρόεδρος Τραμπ κέρδισε τις εκλογές τον Νοέμβριο. Έτσι, λέμε συνεχώς ότι είναι ένας από τους τομείς που μπορούμε τουλάχιστον να εξετάσουμε και να συζητήσουμε σε κάποιο βαθμό»

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, ανακοίνωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Αυτή η συμφωνία θα ενισχύσει τις διμερείς μας σχέσεις και θα συμβάλει στην ευημερία της ευρύτερης περιοχής», έγραψε η Φον ντερ Λάιεν στο «Χ», μετά την επικοινωνία της με τον Πρόεδρο και Σεϊχη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν, να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου.

Η ΕΕ επιδιώκει εμπορικές συνεργασίες με διάφορες τρίτες χώρες και σύμφωνα με την Επιτροπή, το σημερινό «θετικό βήμα προόδου» στις σχέσεις ΕΕ-ΗΑΕ παράλληλα με τη διαπραγμάτευση ευρύτερων συμφωνιών στρατηγικής εταιρικής σχέσης, μπορεί να χρησιμεύσει ως καταλύτης για ισχυρότερους δεσμούς μεταξύ της ΕΕ και του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (ΣΣΚ).

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής υπογράμμισε το ισχυρό ιστορικό της ΕΕ όσον αφορά την επίτευξη εμπορικών συμφωνιών υψηλών προδιαγραφών και την οικοδόμηση εταιρικών σχέσεων με βάση το ανοιχτό εμπόριο και το αμοιβαίο όφελος. Σε αυτό το πνεύμα, οι επερχόμενες διαπραγματεύσεις θα επικεντρωθούν στην απελευθέρωση του εμπορίου αγαθών, υπηρεσιών και επενδύσεων, ενώ θα εμβαθύνουν τη συνεργασία σε στρατηγικούς τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το πράσινο υδρογόνο και οι κρίσιμες πρώτες ύλες.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι και οι δύο πλευρές μπορούν να κινηθούν «γρήγορα» και «φιλόδοξα». Ο Επίτροπος Εμπορίου, Μάρος Σέφκοβιτς θα μεταβεί σύντομα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για να προωθήσει τις συνομιλίες.

His Highness @MohamedBinZayed and I just decided to launch negotiations on an EU–UAE free trade agreement.

This agreement will strengthen our bilateral relations and contribute to the prosperity of the broader region.

Read-out ↓

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 10, 2025