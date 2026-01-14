Τραμπ: «Θεωρώ πως θα βρεθεί μια λύση στο θέμα της Γροιλανδίας» - Real.gr

Quantcast
Τραμπ: «Θεωρώ πως θα βρεθεί μια λύση στο θέμα της Γροιλανδίας»
Τραμπ: «Θεωρώ πως θα βρεθεί μια λύση στο θέμα της Γροιλανδίας»

23:59, 14/01/2026
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τόνισε σήμερα πως «θα βρεθεί μια λύση» για την Γροιλανδία, αφότου ο Δανός υπουργός Εξωτερικών και η Γροιλανδή ομόλογός του διαπίστωσαν πως εξακολουθούν να υπάρχουν θεμελιώδεις διαφωνίες με τις ΗΠΑ στο θέμα αυτό.

Οι ΥΠΕΞ της Δανίας και της Γροιλανδίας είχαν νωρίτερα συνομιλίες στον Λευκό Οίκο με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο.

«Η Γροιλανδία είναι πολύ σημαντική για την εθνική μας ασφάλεια», επανέλαβε ο Τραμπ. «Το πρόβλημα είναι πως η Δανία δεν μπορεί να κάνει κάτι εάν η Ρωσία ή η Κίνα θελήσουν να καταλάβουν τη Γροιλανδία», υποστήριξε ο αμερικανός πρόεδρος και συμπλήρωσε: «Εμείς όμως μπορούμε να κάνουμε ό,τι χρειαστεί. Το διαπιστώσατε αυτό την περασμένη εβδομάδα, με τη Βενεζουέλα».

