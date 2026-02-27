Τραμπ: Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα - Real.gr

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι αναμένονται νέες συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν σήμερα Παρασκευή.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν από την αναχώρησή του για το Τέξας, ο Τραμπ τόνισε ότι επιθυμεί την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η χώρα δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Οι διαπραγματεύσεις συνεχίστηκαν αυτή την εβδομάδα, παρά την παρουσία ισχυρών αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή. Ο Τραμπ σημείωσε ότι δεν επιθυμεί στρατιωτική εμπλοκή στο Ιράν, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις αυτή μπορεί να κριθεί αναγκαία.

Παράλληλα δήλωσε ότι δεν έχει λάβει «οριστική απόφαση» σε ό,τι αφορά ενδεχόμενα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν, ενώ ταυτόχρονα τόνισε ότι «δεν είναι πολύ ικανοποιημένος» από τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη.

«Δεν είμαι ικανοποιημένος όσον αφορά το ότι (οι Ιρανοί) δεν θέλουν να μας δώσουν αυτό που πρέπει να έχουμε, δεν είμαι πολύ ικανοποιημένος. Θα δούμε τι θα γίνει», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι οι συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών θα συνεχιστούν «σήμερα».

Το Ομάν, που μεσολαβεί στις συνομιλίες, απέστειλε τον υπουργό Εξωτερικών του στην Ουάσινγκτον για συναντήσεις με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το θέμα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ