Τραμπ: Το Ιράν έχει μεγάλα προβλήματα, θα τους χτυπήσουμε πολύ δυνατά εκεί που πονάει - Real.gr

Τραμπ: Το Ιράν έχει μεγάλα προβλήματα, θα τους χτυπήσουμε πολύ δυνατά εκεί που πονάει
Τραμπ: Το Ιράν έχει μεγάλα προβλήματα, θα τους χτυπήσουμε πολύ δυνατά εκεί που πονάει

01:00, 10/01/2026
"Το Ιράν έχει μεγάλα προβλήματα", δήλωσε την Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενος στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που έχουν ξεσπάσει στην Ισλαμική Δημοκρατία, προκαλώντας διακοπή του ίντερνετ σε όλη τη χώρα και καταστολή από τις αρχές.

“Μου φαίνεται ότι ο λαός είναι έτοιμος να πάρει τον έλεγχο ορισμένων πόλεων, κάτι που κανείς δεν θα μπορούσε να πιστέψει ότι ήταν δυνατό πριν ακόμη και από λίγες εβδομάδες. Παρακολουθούμε την κατάσταση από πολύ κοντά”, πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

“Καλύτερα να μην αρχίσετε να πυροβολείτε, γιατί θα πυροβολήσουμε και εμείς”, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ απευθυνόμενος στις ιρανικές αρχές.

“Αν αρχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους όπως έκαναν στο παρελθόν, τότε θα παρέμβουμε”, συνέχισε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, προσθέτοντας: “Αυτό δεν σημαίνει ότι θα στείλουμε χερσαία στρατεύματα, αλλά σημαίνει ότι θα τους χτυπήσουμε πολύ, πολύ δυνατά, εκεί που πονάει”.

