Τραμπ: Το Ισραήλ αποδέχτηκε την αρχική γραμμή απόσυρσης των δυνάμεών του - Real.gr

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ «αποδέχτηκε την αρχική γραμμή απόσυρσης» των δυνάμεών του στη Λωρίδα της Γάζας.

«Έπειτα από διαπραγματεύσεις, το Ισραήλ συμφώνησε με την αρχική γραμμή απόσυρσης που δείξαμε στη Χαμάς» ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος, συνοδεύοντας το μήνυμα με έναν χάρτη που εικονίζει, με κίτρινο χρώμα, αυτή τη «γραμμή» που βρίσκεται στο εσωτερικό της Λωρίδας της Γάζας, σε απόσταση 1,5-3,5 χιλιομέτρων από τα σύνορα.

«Όταν η Χαμάς επιβεβαιώσει (σ.σ. ότι αποδέχεται αυτή τη γραμμή) η κατάπαυση του πυρός θα τεθεί αμέσως σε ισχύ και θα αρχίσει η ανταλλαγή των ομήρων και των κρατουμένων και θα δημιουργήσουμε τις συνθήκες για την επόμενη φάση της αποχώρησης», πρόσθεσε.