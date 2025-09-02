Quantcast
Τραμπ: Το Ισραήλ χάνει τον πόλεμο των δημοσίων σχέσεων, η υποστήριξη του Κογκρέσου συρρικνώνεται - Real.gr
real player

Τραμπ: Το Ισραήλ χάνει τον πόλεμο των δημοσίων σχέσεων, η υποστήριξη του Κογκρέσου συρρικνώνεται

05:30, 02/09/2025
Τραμπ: Το Ισραήλ χάνει τον πόλεμο των δημοσίων σχέσεων, η υποστήριξη του Κογκρέσου συρρικνώνεται

ΠΗΓΗ: Χ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε έκπληκτος που το Ισραήλ έχασε τον έλεγχο του Κογκρέσου, σε συνέντευξή του τη Δευτέρα στην εφημερίδα Daily Caller .

Όταν ρωτήθηκε από τον δημοσιογράφο Ρίγκαν Ρις αν ανησυχεί για τη μείωση της υποστήριξης των Ρεπουμπλικανών προς το Ισραήλ στο Κογκρέσο, ο Τραμπ είπε ότι εξεπλάγην από τον τρόπο με τον οποίο είχε αλλάξει η φήμη του εβραϊκού κράτους.

«Το Ισραήλ είχε το ισχυρότερο λόμπι στο Κογκρέσο από οτιδήποτε άλλο ή οργανισμό, ή από οποιαδήποτε εταιρεία ή οργανισμό ή πολιτεία που έχω δει ποτέ. Σήμερα, δεν έχει τόσο ισχυρό λόμπι. Είναι εκπληκτικό», δήλωσε ο Τραμπ στην Daily Caller .

 

«Το Ισραήλ ήταν το ισχυρότερο λόμπι που έχω δει ποτέ. Είχαν τον απόλυτο έλεγχο του Κογκρέσου, και τώρα δεν τον έχουν, ξέρετε, με εκπλήσσει λίγο που το βλέπω αυτό».

Η Ρις σημείωσε ότι μια δημοσκόπηση του Pew τον Μάρτιο διαπίστωσε ότι το 53% των ενηλίκων στις ΗΠΑ είχαν αρνητική άποψη για το Ισραήλ, σε σύγκριση με 42% το 2022. Συνέχισε λέγοντας στον Τραμπ ότι, επιπλέον, οι μισοί Ρεπουμπλικάνοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Pew βλέπουν πλέον αρνητικά το Ισραήλ.

Τραμπ: Το Ισραήλ χάνει τον πόλεμο των εντυπώσεων

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι αν και οι Ισραηλινές Άμυνες έπρεπε να τερματίσουν τον πόλεμο στη Γάζα, πίστευε ότι αυτό θα έβλαπτε τη διεθνή φήμη του Ισραήλ.

«Θα πρέπει να τελειώσουν με αυτόν τον πόλεμο. Αλλά βλάπτει το Ισραήλ. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι’ αυτό. Μπορεί να κερδίζουν τον πόλεμο, αλλά δεν κερδίζουν τον κόσμο των δημοσίων σχέσεων, ξέρετε, και αυτό τους βλάπτει».

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι πιστεύει ότι ο κόσμος «ξέχασε την 7η Οκτωβρίου», κάτι που οδήγησε σε αυξανόμενη δυσμενή κοινή γνώμη απέναντι στο Ισραήλ.

Υποστήριξε επίσης ότι «κανείς δεν έχει κάνει περισσότερα για το Ισραήλ από εμένα, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων επιθέσεων με το Ιράν».

Νετανιάχου: Ο Τραμπ αντιτίθεται στη μερική συμφωνία για τους ομήρους

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έρχονται μετά τον ισχυρισμό του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι ο Τραμπ αντιτίθεται σε μια μερική συμφωνία για την ομηρία.

«Ξεχάστε τις μερικές συμφωνίες. Συνεχίστε με πλήρη ισχύ. Ολοκληρώστε το», ανέφερε ο Νετανιάχου, επικαλούμενος τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι το περιθώριο νομιμοποίησης του Ισραήλ από τη διεθνή κοινότητα είναι περιορισμένο και ότι η παύση για μια μερική συμφωνία θα έβλαπτε την προσπάθεια καταστροφής της Χαμάς.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Υποθέσεις φερόμενης διαφθοράς στην Ισπανία: Ο Σάντσεθ κατηγορεί δικαστές πως κάνουν πολιτική

Υποθέσεις φερόμενης διαφθοράς στην Ισπανία: Ο Σάντσεθ κατηγορεί δικαστές πως κάνουν πολιτική

06:15 02/09
Συρία: Η Διεθνής Αμνηστία κατηγορεί δυνάμεις της de facto κυβέρνησης και συμμάχους τους για δεκάδες εκτελέσεις Δρούζων

Συρία: Η Διεθνής Αμνηστία κατηγορεί δυνάμεις της de facto κυβέρνησης και συμμάχους τους για δεκάδες εκτελέσεις Δρούζων

06:00 02/09
Γάζα: Τουλάχιστον 13 νεκροί σε νυχτερινούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ

Γάζα: Τουλάχιστον 13 νεκροί σε νυχτερινούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ

05:45 02/09
Κόρινθος: Σε κρίσιμη κατάσταση 22χρονος με τραύμα από μαχαίρι στον λαιμό

Κόρινθος: Σε κρίσιμη κατάσταση 22χρονος με τραύμα από μαχαίρι στον λαιμό

05:37 02/09
Τραμπ: Το Ισραήλ χάνει τον πόλεμο των δημοσίων σχέσεων, η υποστήριξη του Κογκρέσου συρρικνώνεται

Τραμπ: Το Ισραήλ χάνει τον πόλεμο των δημοσίων σχέσεων, η υποστήριξη του Κογκρέσου συρρικνώνεται

05:30 02/09
Επίθεση της Ρωσίας στην περιφέρεια της πρωτεύουσας της Ουκρανίας - Ένας νεκρός

Επίθεση της Ρωσίας στην περιφέρεια της πρωτεύουσας της Ουκρανίας - Ένας νεκρός

05:15 02/09
ΥΠΕΞ Βελγίου: Θα αναγνωρίσουμε το Παλαιστινιακό κράτος στον ΟΗΕ και θα επιβάλουμε κυρώσεις στο Ισραήλ

ΥΠΕΞ Βελγίου: Θα αναγνωρίσουμε το Παλαιστινιακό κράτος στον ΟΗΕ και θα επιβάλουμε κυρώσεις στο Ισραήλ

05:00 02/09
Οργισμένο το Λονδίνο με το Ισραήλ για τον περιορισμό της βοήθειας στη Γάζα - Αρχίζει μεταφορά άρρωστων παιδιών στη Βρετανία

Οργισμένο το Λονδίνο με το Ισραήλ για τον περιορισμό της βοήθειας στη Γάζα - Αρχίζει μεταφορά άρρωστων παιδιών στη Βρετανία

04:30 02/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved