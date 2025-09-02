Τραμπ: Το Ισραήλ χάνει τον πόλεμο των δημοσίων σχέσεων, η υποστήριξη του Κογκρέσου συρρικνώνεται - Real.gr

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε έκπληκτος που το Ισραήλ έχασε τον έλεγχο του Κογκρέσου, σε συνέντευξή του τη Δευτέρα στην εφημερίδα Daily Caller .

Όταν ρωτήθηκε από τον δημοσιογράφο Ρίγκαν Ρις αν ανησυχεί για τη μείωση της υποστήριξης των Ρεπουμπλικανών προς το Ισραήλ στο Κογκρέσο, ο Τραμπ είπε ότι εξεπλάγην από τον τρόπο με τον οποίο είχε αλλάξει η φήμη του εβραϊκού κράτους.

«Το Ισραήλ είχε το ισχυρότερο λόμπι στο Κογκρέσο από οτιδήποτε άλλο ή οργανισμό, ή από οποιαδήποτε εταιρεία ή οργανισμό ή πολιτεία που έχω δει ποτέ. Σήμερα, δεν έχει τόσο ισχυρό λόμπι. Είναι εκπληκτικό», δήλωσε ο Τραμπ στην Daily Caller .

Trump laments that 15 years ago the Israel lobby was the “strongest” lobby in Congress, but now it’s “under siege” by the Squad. Follow: @AFpost pic.twitter.com/bZi6wy1yM0 — AF Post (@AFpost) September 2, 2024

«Το Ισραήλ ήταν το ισχυρότερο λόμπι που έχω δει ποτέ. Είχαν τον απόλυτο έλεγχο του Κογκρέσου, και τώρα δεν τον έχουν, ξέρετε, με εκπλήσσει λίγο που το βλέπω αυτό».

Η Ρις σημείωσε ότι μια δημοσκόπηση του Pew τον Μάρτιο διαπίστωσε ότι το 53% των ενηλίκων στις ΗΠΑ είχαν αρνητική άποψη για το Ισραήλ, σε σύγκριση με 42% το 2022. Συνέχισε λέγοντας στον Τραμπ ότι, επιπλέον, οι μισοί Ρεπουμπλικάνοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Pew βλέπουν πλέον αρνητικά το Ισραήλ.

Τραμπ: Το Ισραήλ χάνει τον πόλεμο των εντυπώσεων

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι αν και οι Ισραηλινές Άμυνες έπρεπε να τερματίσουν τον πόλεμο στη Γάζα, πίστευε ότι αυτό θα έβλαπτε τη διεθνή φήμη του Ισραήλ.

«Θα πρέπει να τελειώσουν με αυτόν τον πόλεμο. Αλλά βλάπτει το Ισραήλ. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι’ αυτό. Μπορεί να κερδίζουν τον πόλεμο, αλλά δεν κερδίζουν τον κόσμο των δημοσίων σχέσεων, ξέρετε, και αυτό τους βλάπτει».

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι πιστεύει ότι ο κόσμος «ξέχασε την 7η Οκτωβρίου», κάτι που οδήγησε σε αυξανόμενη δυσμενή κοινή γνώμη απέναντι στο Ισραήλ.

Υποστήριξε επίσης ότι «κανείς δεν έχει κάνει περισσότερα για το Ισραήλ από εμένα, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων επιθέσεων με το Ιράν».

Νετανιάχου: Ο Τραμπ αντιτίθεται στη μερική συμφωνία για τους ομήρους

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έρχονται μετά τον ισχυρισμό του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι ο Τραμπ αντιτίθεται σε μια μερική συμφωνία για την ομηρία.

«Ξεχάστε τις μερικές συμφωνίες. Συνεχίστε με πλήρη ισχύ. Ολοκληρώστε το», ανέφερε ο Νετανιάχου, επικαλούμενος τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι το περιθώριο νομιμοποίησης του Ισραήλ από τη διεθνή κοινότητα είναι περιορισμένο και ότι η παύση για μια μερική συμφωνία θα έβλαπτε την προσπάθεια καταστροφής της Χαμάς.